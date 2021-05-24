Dodge может выпустить электрический маслкар

Автопроизводитель Dodge пообещал, что "заново изобретет" маслкар, и похоже, что именно для электрического сегмента. Модели марки в этом классе всегда были неотделимы от двигателя внутреннего сгорания V8.

Dodge Challenger и Charger оснащены двигателями Hemi V8, что особенно могло привлекать их покупателей. Однако марка, учитывая правительственные ограничения и тенденции рынка, решила направиться к электрическим силовым агрегатам. Об этом сообщает Muscle Cars и Trucks.

Наиболее популярными маслкар были в 1960-1970-х годах, но они и до сих пор имеют много поклонников по всему миру, особенно в США. Сейчас на рынке есть несколько моделей этого класса, но за последние десятилетия их количество значительно уменьшилось из-за технологического прогресса и отклонения от использования топлива.

Последнее влияет больше всего. Соединенные Штаты находятся на последнем этапе перед полной электрификацией, а некоторые штаты, такие как Калифорния, уже пообещали запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в 2035 году.

Dodge еще остается одним из производителей, которые выпускают чисто американские маслкары. И вот руководитель их отдела продаж Мэтт МакАлир заговорил об электрификации.

"Все знают, что приближается электрификация, и Dodge заново изобретет маслкар. Я очень рад, куда идет будущее", – сказал МакАлир.

Его слова соответствуют сообщениям о Dodge, которые появлялись ранее, и об их электрификации. Это совершенно логично, поскольку именно туда направляется рынок, поэтому производителям важно не отставать.

Недавно самый популярный автомобиль Америки Ford F-150 уже получил электрическую версию, то почему другие должны отказаться? Кроме того, МакАлир положительно относится к будущему автомобилей Dodge. Он сказал, что изменения в компании "будут захватывающими".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Dodge Charger попал в список наиболее часто похищенных авто в США.