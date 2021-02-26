Dodge Charger попал в список самых угоняемых авто в США

Полиция Мичигана обеспокоена растущим количеством угонов спортивных седанов Dodge Charger.

Об этом сообщает портал Сarscoops. За минувший год только в Мичигане полицейское управление юго-западного округа ведет расследование по поводу более 1000 краж Charger.

Об этом в интервью местной газете Saline Post рассказала Марлен Радзик, заместитель начальника полиции города Сэлин. Очередная кража произошла 2 февраля – из местного дилерского центра были украдены сразу два Dodge Charger Scat Pack.

По информации полиции штата Мичиган, полученной WXYZ Detroit, не менее популярными у угонщиков являются внедорожники Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee. Полиция штата проинформировала своих коллег из других полицейских департаментов о большом количестве угнанных автомобилей этих моделей в Мичигане, Огайо, Кентукки, Джорджии, Иллинойсе и Нью-Йорке.

По данным Страхового института дорожной безопасности (IIHS), Dodge Charger и Challenger Hellcat были двумя наиболее угоняемыми автомобилями в Америке в период с 2016 по 2018 год. По данным института, заявления о краже этих автомобилей поступали более чем в 5 раз чаще, чем в среднем по стране.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, за последние годы увеличилось количество автомобильных краж. Только в Великобритании их число выросло за год на 33%. Чтобы минимизировать риск остаться без любимого авто, АвтоОбоз подготовил ряд простых рекомендаций.