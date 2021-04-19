Для Китая разработали седан Audi A7L

На открывшемся в Шанхае международном автошоу компания Audi представила седан Audi A7L.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые за долгую конвейерную жизнь у лифтбека А7 появился собрат с кузовом седан, к тому же еще и в удлиненной версии.

По сравнению с A7 Sportback новинка выросла на 100 мм в длину (5076 мм) и на такую же величину увеличили колесную базу (3026 мм). Кроме того, машина немного подросла по высоте с 1422 до 1429 мм.

Технически Audi A7L ничем не отличается от родственного лифтбека. Первоначально покупателям будет предложена версия 55 TFSI quattro с бензиновым турбированным мотором V6 3.0 (340 л.с., 500 Нм), 48-вольтовым стартер-генератором, 7-ступенчатым "роботом" S tronic и постоянным полным приводом. Позже появятся и другие версии.

Автомобиль унаследовал полноуправляемое шасси, пневматическую подвеску, матричные фары и другие опции. Интерьер с тремя дисплеями на передней панели также перекочевал с модели A7 Sportback.

Выпускать Audi A7L будет совместное предприятие SAIC Audi в Шанхае. Поставка седана на другие рынки пока не планируется.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Шанхае компания Audi представила концептуальный электромобиль Audi A6 e-tron.