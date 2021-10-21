Депутаты предлагают обогатиться на нарушителях ПДД

Депутаты Верховной Рады активно работают над законопроектом, который позволит неравнодушным украинцам бороться с нарушителями ПДД. А для стимуляции предлагается вознаграждать за информацию о нерадивых автолюбителях.

Принять соответствующий законопроект №5798 или его альтернативную версию №5798-1 планируют до конца текущего года. Об этом сообщает портал Vesti.

В частности, документ предполагает возможность использовать фото и видео для фиксации нарушителей ПДД с последующей отправкой информации соответствующим органам. В случае оплаты штрафа нарушителем планируется 10% от суммы перечислять "информатору".

Одним из возможных вариантов фиксации является созданное в Украине бесплатное приложение для смартфонов dashcamUA, с помощью которого можно обычным смартфоном снимать на видео нарушителей правил дорожного движения и пересылать его полиции.

Видео дня

"Оформленные через приложение dashcamUA заявления в полицию – анонимные, они подаются от имени операторов приложения, которые берут на себя ответственность за каждое заявление и его качество. Благодаря интеграции технологии блокчейна в системе невозможно изменить, удалить или исправить любую из представленных заявлений с видеодоказательством", – сообщают создатели приложения.

Сейчас приложение работает в тестовом режиме. Интересно, что его уже скачали более 10 тысяч украинских пользователей.

По мнению авторов законопроекта, в числе которых 34 депутата, информация от граждан поможет фиксировать такие нарушения, как:

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение двойной сплошной полосы;

парковка на местах для инвалидов;

пересечение железнодорожных переездов;

нарушение правил парковки;

оставление места ДТП.

Снимать можно будет только на устройства, которые позволяют провести идентификацию пользователя через Дію, гарантировать подлинность информации, а также могут фиксировать время и GPS-координаты нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должны появиться 23 новых комплекса автофиксации нарушений ПДД. Общее количество камер таким образом превысит 200.