В Украине увеличили количество камер фиксации нарушений ПДД: список

23 новых комплекса автофиксации нарушений ПДД начнут работу в четырех городах и семи областях Украины. Теперь на дорогах страны будет работать в общей сложности более 200 комплексов автоматической фиксации.

Об этом сообщила патрульная полиция Украина в своем Telegram-канале. Камеры заработают в Кременчуге, Черкассах, Луцке, Львове, а также в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской и Черниговской областях.

Расположение приборов:

г. Кременчуг

274 квартал, 4 в направлении просп. Полтавский.

г. Черкассы

просп. Химиков, 50 в направлении ул. Чорновила.

г. Луцк

ул. Вячеслава Черновола, 17 в направлении ул. Петра Маха.

Видео дня

ул. Ковеля, 144 в направлении ул. Старицкого.

ул. Ковеля, 147 в направлении ул. Лескова.

ул. Конякина, 18-А в направлении ул. Киверцевская.

г. Львов

ул. Стрыйская, 292 в направлении ул. Иоанна Павла II.

ул. Василия Стуса, 39 в направлении просп. Красной Калины.

ул. Шевченко, 313 в направлении ул. Ивана Величковского.

Винницкая область

на 376 км + 261 автодороги М-30 в направлении г. Хмельницький.

Волынская область

на 19 км + 098 автодороги Н-22 в направлении г. Владимир-Волынский.

Донецкая область

на 651 км + 922 автодороги М-03 в направлении г. Славянск.

на 621 км + 111 автодороги М-14 в направлении с. Камышеватое.

на 681 км + 488 автодороги Н-08 в направлении г. Мариуполь.

на 6 км + 817 автодороги Н-20 в направлении г. Краматорск.

на 183 км + 107 автодороги Н-20 в направлении г. Мариуполь.

Запорожская область

на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожья.

на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.

на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожья.

Николаевская область

на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область

на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.

на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область

на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

Напомним, что камеры автоматической фиксации превышения скорости заработали с 1 июня 2020 года. Актуальную информацию про адреса размещения комплексов автоматической фиксации можно посмотреть на официальном сайте Национальной полиции.

По данным МВД, за первый год работы камер в местах их установки количество ДТП снизилось в 8 раз, а смертность на дорогах за четыре месяца текущего года снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщил, что до 2024 года в стране будет установлено 1500 таких камер в местах повышенной аварийности.

Кроме того, вскоре на дороги Украины выйдут так называемые фантомы – машины без полицейской маркировки, которые будут скрытно следить в движении за скоростным режимом и штрафовать водителей-нарушителей. К 2024 году планируется, что дороги будут патрулировать 550 фантомов.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Министерстве внутренних дел Украины выступили с инициативой привлечь общественность к фиксации нарушений правил дорожного движения.