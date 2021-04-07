David Brown Automotive представила рестомод Mini Remastered

Британская компания David Brown Automotive презентовала рестомод на базе классического Mini первого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Mini Remastered Oselli Edition был анонсирован еще 2 года назад, но реальный автомобиль появился на свет только сейчас.

Mini Remastered Oselli Edition был анонсирован еще 2 года назад, но реальный автомобиль появился на свет только сейчас davidbrownautomotive.com

Компания готова начать выпуск рестомода Oselli Edition, а в его создании принимала участие британская фирма Oselli, которая с 1962 года специализируется на тюнинге и реставрации автомобилей. Первый экземпляр новинки отправится к покупателю в конце апреля.

Всего DBA планирует изготовить ограниченную партию из 60 Mini Remastered Oselli Edition davidbrownautomotive.com

Под капотом Mini Remastered Oselli Edition располагается модернизированный мотор Mini, объем которого увеличили с 1,3 до 1,45 литра, а также установили сдвоенные карбюраторы SU. В паре с ним будет работать классическая 5-ступенчатая "механика".

Под капотом Mini Remastered Oselli Edition располагается мотор Mini, объем которого увеличили с 1,3 до 1,45 л davidbrownautomotive.com

Кроме того, "заряженный" Mini от DBA получит усиленную спортивную подвеску и более эффективные тормоза. Модель оснастили расширенными 13-дюймовыми колесными дисками Enkei. Покупатели Oselli Edition смогут выбирать между 4- и 2-местной конфигурацией салона. В последнем случае в автомобиле будут установлены гоночные "ковши" и трубчатый каркас безопасности.

Первый экземпляр новинки отправится к покупателю в конце апреля davidbrownautomotive.com

Всего DBA планирует изготовить ограниченную партию из 60 Mini Remastered Oselli Edition стоимостью от $135000.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания David Brown Automotive показала новую версию своего купе Speedback GT. В движение купе приводит 5-литровый компрессорный мотор Jaguar V8, который выдает "на гора" 510 л.с. и 625 Нм момента. Вся эта мощь отправляется к задним ведущим колесам через 6-ступенчатый "автомат" ZF. По данным производителя, на разгон до первой "сотни" Speedback GT разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.