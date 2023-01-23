Daihatsu Copen превратили в серьезный внедорожник

Японский мастер решил добавить своему Daihatsu Copen внедорожных возможностей. После модернизации узнать в машине серийную модель практически невозможно.

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Об интересном тюнинге рассказал портал Carscoops. Оригинальный Daihatsu Copen является одним из наиболее интересных кей-каров в Японии. Двухместный родстер выпускается уже много лет, но благодаря своему дизайну выглядит вполне современно. Но владельцу представленного на иллюстрациях Daihatsu 2015 года выпуска захотелось расширить функционал модели.

Наиболее существенные изменения произошли с шасси. Благодаря комплекту новых элементов подвески и 15-дюймовым легкосплавным дискам OZ Racing, которые обули в "зубастую" резину Yokohama Geolandar M/T, автомобиль выглядит полностью готовым к ралли-рейдам. Кроме того, короткие свесы, небольшая колесная база и малый вес также позитивно сказываются на проходимости машины, ограниченной только скромным мотором и передним приводом.

Также автомобиль получил стайлинг-пакет XPlay от Daihatsu, который включает черные крылья и бамперы. Владелец дополнил образ машины дополнительными светодиодными фарами IPF на капоте, красными буксировочными крюками, светодиодными "противотуманками" и тонированной оптикой от Copen GR Sport. На специальном трубчатом каркасе разместили внедорожные аксессуары от ARB и канистру Rotopax, а сзади хорошо видны крупные хромированніе трубы от HKS и фаркоп.

Крышу снабдили электроприводом от Takeoff, а в салоне установили спортивные кресла от Recaro с красными контрастными вставками, а также руль и рычаг КП от Momo. В движение автомобиль приводит турбированный мотор объемом 660 см3, который работает в паре с вариатором CVT. Уникальный родстер оценили в $13215, что сопоставимо со стоимостью нового Copen в Японии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Daihatsu подготовила 5 концептов к виртуальному автошоу в Токио.