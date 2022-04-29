Dacia выпустила 10-миллионный автомобиль

Румынский бренд Dacia, входящий в состав Renault Group, отметил знаменательное событие – выпуск 10-миллионного автомобиля. "Юбилейным" стал кроссовер Duster Extreme LE в цвете Urban Gray.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Румынская компания Dacia была основана в 1966 году и производила легковые автомобили по лицензии компании Renault.

Первым автомобилем бренда в августе 1968 года стала Dacia 1100, которая являлась лицензионной версией Renault R8. Годом спустя появилась более современная модель 1300, известная в Европе как Renault 12. Новинка выпускалась в Румынии с незначительными изменениями 37 лет и стала родоначальником целого семейства модификаций.

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В 1985 году на заводе Dacia был собран миллионный автомобиль. В 1999 году концерн Renault стал полноправным владельцем бренда, включив румынскую компанию в свою интернациональную империю. Благодаря этому Dacia смогла получить в свое распоряжение современные технологии, а инвестиции позволили наладить выпуск новых моделей. В 2014 году с конвейера сошел 5-миллионный автомобиль Dacia, а теперь компания отпраздновала выпуск 10-миллионного экземпляра.

Сегодня продукция Dacia пользуется хорошим спросом в странах Европы, где компания продает под своим брендом широкую гамму моделей, включая кроссоверы Duster и Spring. В Украине автомобили Dacia реализуются под брендом Renault.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Dacia представила новую модель Jogger.