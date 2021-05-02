Citroen отметил 60-летие модели Ami

Французская компания Citroen в этом году отмечает 60-летие модели Ami.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После моделей Traction Avant, 2 CV и DS команда дизайнеров под руководством Фламинио Бертони взялась за новый проект – AM Project.

Результатом кропотливой работы стилистов стала модель Ami 6. Подобно другим моделям компании, новинка имела самобытный внешний вид, позволявший безошибочно выделить автомобиль в дорожном потоке.

Новинка получила в свое распоряжение 2-цилиндровый мотор объемом 602 см3 от родственной модели 2 CV. Он развивал мощность 22 л.с. и приводил в движение передние колеса.

Имя Ami стало фонетической комбинацией названия проекта AM и первой буквы слова Miss, а также напоминает итальянское слово друг – amici. Производство модели организовали на новом заводе компании во французском Ренне.

Интересно, что одной из первых владелец Ami 6 стала Ивонн де Голль, жена генерала де Голля.

Для популяризации модели компания устроила ралли Le Tour de Gaule d’Amisix, в котором участвовали два серийных универсала Ami 6. Они стартовали 19 января 1966 года на заводе в Ренне и прибыли к финишу спустя 23 часа и 11 минут. За это время экипажи преодолели 2077 км, показав среднюю скорость 89,6 км/ч.

В июне 1963 года Ami 6 представили на рынке США. Отличиями модели стали четыре круглые фары вместо двух овальных, а также усиленные бамперы.

Помимо родной Франции модель выпускался в Бельгии и Аргентине. Всего компания выпустила 1039384 экземпляра модели Ami 6: 483986 седана, 551880 универсалов и 3518 фургонов с двухместным салоном "глухими" задними окнами. Сегодня автомобиль уже относится к предметам коллекционирования. В хорошем состоянии автомобиль можно приобрести примерно от 5000 евро.

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