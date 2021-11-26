Chevrolet Corvette решили оснастить мотором V10 от Lamborghini

Осуществить необычный проект намерена компания American Legends

Автомобиль является плодом воображения индийского художника Карана Адиви, а за его воплощение в жизнь взялась компания American Legends из Аризоны, на счету у которой немало интересных проектов хотродов и кастомов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Об этом мастера American Legends рассказали на своем канале в Facebook. За основу для создания новинки был выбран один из культовых американских спорткаров – Chevrolet Corvette С2 с кузовом купе. Ярким элементом облика этой модели, созданной дизайнером General Motors Биллом Митчеллом в 1962 году, является разделенное на две части заднее стекло.

От Lamborghini Каран Адиви позаимствовал стилистические элементы, которые украсят купе спереди и сзади. Кроме того, об итальянском суперкаре будут напоминать тонкие передние LED-фары и стильные задние светодиодные фонари, которые растянулись на всю ширину задней панели кузова. В массивный карбоновый диффузор имплантированы два патрубка выхлопной системы.

На смену штатному мотору под капотом намерены установить атмосферный 5,2-литровый мотор V10 от Lamborghini Gallardo LP560-4. Предполагается, что он будет модернизирован для использования биоэтанола Е85.

Необычный рестомод обещают представит на выставке SEMA в 2023 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на выставке SEMA-2021 компания Toyo Tires представита несколько ярких концептов