Чеська армія знайшла заміну УАЗ-469

Міністерством оборони Чехії протягом п’яти років отримає 1200 модифікованих пікапів Toyota Hilux, які мають стати частиною чеського військового інвентарю.

Ці машини мають поступово замінити застарілі позашляховики УАЗ-469 та Land Rover Defender. Автомобілі Hilux будуть оснащені дизельним двигуном потужністю 150 к.с. Про це повідомляє сайт Defence24.

Військовим нададуть модель у варіанті Double Cab на п’ять пасажирів, представлений в лінійці Toyota у середині 2020 року. Наразі пікап пройшов всі фінальні тести і готовий використовуватися у військових випробуваннях.

Автомобілі поставлятиме компанія GLOMEX Military Supplies, яка перемогла у відповідному тендері. Також нещодавно вони виграли тендер, оголошений Другою регіональною логістичною базою у Варшаві, Польща, і будуть поставляти їм шістсот модифікованих автомобілів Ford Ranger XLT.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Міноборони України також відмовиться від російських УАЗ та оновить парк автомобільної техніки багатоцільового призначення для підрозділів ЗСУ.