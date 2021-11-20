Опасен для эксплуатации: чем Lada Niva шокировала британского блоггера. Видео

Стас Сидилев
Новости
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Лада Нива

Внедорожник "Лада Нива" существует уже 44 года. На постсоветском пространстве с машиной хорошо знакомы (как и с тем, что почти за полвека модель не претерпела изменений). Но в глобальном плане миру этот автомобиль неизвестен.

Например, совсем недавно машина поступила в продажу в Великобритании после модернизации (ВАЗ-2121 впервые получил подушку безопасности). Auto Oboz рассказывает о реакции на внедорожник популярного британского блогера Мэта Уотсона с канала Carwow (6,4 млн. подписчиков). Что шокировало обзорщика больше всего? (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Безопасность Lada Niva

Европейцы традиционно много внимания уделяют безопасности на дорогах. Наиболее авторитетным регулятором в этом вопросе является Euro NCAP, который "разбивает" автомобили в краш-тестах, моделирующих ДТП, и определяет рейтинг безопасности. Максимальная оценка – 5 звезд. При этом новые модели, которые получают 4 звезды, вызывают серьезные нарекания.

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ВАЗ-2121 выделяется из всего, что ездит по британским дорогам

Российский регулятор-аналог, который провел краш-тест Lada Niva, определил оценку на уровне 0 звезд. Мэт Уотсон задался риторическим вопросом, насколько же плох этот российский автомобиль, что получил такую оценку от российских же специалистов? В любом случае, модель просто опасна для эксплуатации.

Изготовлен автомобиль плохо, еще и очень небезопасен
Откровенно устаревший автомобиль

С момента дебюта в 70-х годах прошлого столетия конструкция "Лада Нива" не претерпела принципиальных изменений. Это полностью отражено и в дизайне. Эргономика салона также осталась на уровне XX века.

Салон Lada Niva выглядит устаревшим

По этой же причине только недавно автомобиль получил первую подушку безопасности – боковую для водителя. Как правило, такое оборудование в первую очередь устанавливают в рулевом колесе. Однако ВАЗ-2121 пришел из тех времен, когда о безопасности транспортных средств не задумывались всерьез. Поэтому рулевая колонка до сих пор не предполагает установку подушки безопасности, хотя это является стандартным оборудованием любого современного автомобиля – даже из бюджетного сегмента.

Способности "Лада Нива"

Этот внедорожник, по мнению автора обзора, плохо приспособлен к повседневной эксплуатации. Медленный, неудобный, с тесным задним диваном и маленьким багажником. Тормоза работают эффективно только на самых низких скоростях, а в целом поведение на дороге оставляет желать лучшего – к движению по ровным дорогам автомобиль совершенно не готов.

Тесный салон и маленький багажник – ключевые характеристики "Лада Нива"
Цена ВАЗ-2121

В Великобритании за откровенно бюджетный внедорожник "Лада" просят нескромную сумму – 17 595 фунтов стерлингов или почти $23 600! Огромная цена. Для сравнения, купить Lada Niva в России можно за $9300.

Цена Lada Niva получилась нескромной

При этом единственный автомобиль на британском рынке, для которого "Лада Нива" с большой натяжкой можно назвать конкурентом, – Suzuki Jimny. Однако он гораздо новее, качественнее и намного безопаснее. А также лучше выглядит, современнее оснащен и заметно дешевле – от $20 700.

Suzuki Jimny во всем превосходит Lada Niva – даже цена привлекательнее

Кстати, в Соединенном Королевстве левостороннее движение. Значит, руль в автомобиле должен быть установлен справа. Автопроизводители континентальной Европы, когда отправляют свои модели на британский рынок, обязательно таким образом адаптируют автомобили. В Lada, по всей видимости, решили не "заморачиваться" такой процедурой. В "Ниве" руль слева.

Стоит ли покупать Lada Niva

Традиционный элемент обзоров автомобилей от Мэта Уотсона – ответ на вопрос "Стоит ли покупать?" Автор посчитал, что эту модель лучше избегать.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые в СССР считались с роскошью. А сегодня превратились в груду бесполезного металла. Среди них есть и "Лада Нива".

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