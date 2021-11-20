Опасен для эксплуатации: чем Lada Niva шокировала британского блоггера. Видео

Внедорожник "Лада Нива" существует уже 44 года. На постсоветском пространстве с машиной хорошо знакомы (как и с тем, что почти за полвека модель не претерпела изменений). Но в глобальном плане миру этот автомобиль неизвестен.

Например, совсем недавно машина поступила в продажу в Великобритании после модернизации (ВАЗ-2121 впервые получил подушку безопасности). Auto Oboz рассказывает о реакции на внедорожник популярного британского блогера Мэта Уотсона с канала Carwow (6,4 млн. подписчиков). Что шокировало обзорщика больше всего? (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Европейцы традиционно много внимания уделяют безопасности на дорогах. Наиболее авторитетным регулятором в этом вопросе является Euro NCAP, который "разбивает" автомобили в краш-тестах, моделирующих ДТП, и определяет рейтинг безопасности. Максимальная оценка – 5 звезд. При этом новые модели, которые получают 4 звезды, вызывают серьезные нарекания.

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Российский регулятор-аналог, который провел краш-тест Lada Niva, определил оценку на уровне 0 звезд. Мэт Уотсон задался риторическим вопросом, насколько же плох этот российский автомобиль, что получил такую оценку от российских же специалистов? В любом случае, модель просто опасна для эксплуатации.

С момента дебюта в 70-х годах прошлого столетия конструкция "Лада Нива" не претерпела принципиальных изменений. Это полностью отражено и в дизайне. Эргономика салона также осталась на уровне XX века.

По этой же причине только недавно автомобиль получил первую подушку безопасности – боковую для водителя. Как правило, такое оборудование в первую очередь устанавливают в рулевом колесе. Однако ВАЗ-2121 пришел из тех времен, когда о безопасности транспортных средств не задумывались всерьез. Поэтому рулевая колонка до сих пор не предполагает установку подушки безопасности, хотя это является стандартным оборудованием любого современного автомобиля – даже из бюджетного сегмента.

Этот внедорожник, по мнению автора обзора, плохо приспособлен к повседневной эксплуатации. Медленный, неудобный, с тесным задним диваном и маленьким багажником. Тормоза работают эффективно только на самых низких скоростях, а в целом поведение на дороге оставляет желать лучшего – к движению по ровным дорогам автомобиль совершенно не готов.

В Великобритании за откровенно бюджетный внедорожник "Лада" просят нескромную сумму – 17 595 фунтов стерлингов или почти $23 600! Огромная цена. Для сравнения, купить Lada Niva в России можно за $9300.

При этом единственный автомобиль на британском рынке, для которого "Лада Нива" с большой натяжкой можно назвать конкурентом, – Suzuki Jimny. Однако он гораздо новее, качественнее и намного безопаснее. А также лучше выглядит, современнее оснащен и заметно дешевле – от $20 700.

Кстати, в Соединенном Королевстве левостороннее движение. Значит, руль в автомобиле должен быть установлен справа. Автопроизводители континентальной Европы, когда отправляют свои модели на британский рынок, обязательно таким образом адаптируют автомобили. В Lada, по всей видимости, решили не "заморачиваться" такой процедурой. В "Ниве" руль слева.

Традиционный элемент обзоров автомобилей от Мэта Уотсона – ответ на вопрос "Стоит ли покупать?" Автор посчитал, что эту модель лучше избегать.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые в СССР считались с роскошью. А сегодня превратились в груду бесполезного металла. Среди них есть и "Лада Нива".