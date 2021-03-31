Bugatti выпустил юбилейный экземпляр гиперкара Chiron

Компания Bugatti отметила выпуск юбилейного 300-го по счету гиперкара Chiron.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Юбилейный экземпляр представляет собой версию Chiron Pur Sport.

Юбилейный экземпляр представляет собой версию Chiron Pur Sport newsroom.bugatti

Энтузиаст Bugatti сконфигурировал 300-й Chiron очень индивидуально до мельчайших деталей. Он выбрал черный цвет "Ноктюрн" в качестве основного, а корпусы зеркал, стеклоочистители, вставка в переднем бампере с "подковой" и заднее крыло выполнены из серого карбона. Также из углепластика выполнена крышка моторного отсека.

Для отделки интерьера используется черная кожа и алькантара с контрастными швами newsroom.bugatti

Для отделки интерьера используется черная кожа и алькантара с контрастными швами. В честь младшего брата Этторе Бугатти, Рембрандта, подголовники украшены изображением знаменитого танцующего слона. Опциональная прозрачная крыша Sky View позволит любоваться небом и звездами.

Опциональная прозрачная крыша Sky View позволит любоваться небом и звездами newsroom.bugatti

Chiron Pur Sport получил фиксированное заднее антикрыло, которое обеспечит необходимую прижимную силу на высоких скоростях. В движение гиперкар приводит 8-литровый двигатель W16 мощностью 1500 л.с., а крутящий момент достигает 1600 Нм. Благодаря модернизированной коробке передач Chiron Pur Sport ускоряется от 0 до 100 км/ч за 2,3 секунды, отметку 200 км/ч стрелка спидометра преодолевает спустя 5,5 секунды после старта, а разгон до 300 км/ч осуществляется менее чем за 12 секунд.

Chiron Pur Sport получил фиксированное заднее антикрыло, которое обеспечит необходимую прижимную силу на высоких скоростях newsroom.bugatti

Производство версии Chiron Pur Sport стартовало в Мольсхайме осенью прошлого года. Всего компания изготовит по индивидуальным заказам 60 экземпляров гиперкара, стоимость которого стартует с отметки в 3 млн евро. Большинство из них будет доставлено владельцам в этом году. Помимо Chiron Pur Sport, в Мольсайме выпускаются модели Chiron Sport и Divo.

100-й экземпляр Chiron увидел свет в мае 2018 года newsroom.bugatti

Напомним, что 100-й экземпляр Chiron увидел свет в мае 2018 года. Это было купе Chiron Sport по заказу покупателя с Ближнего Востока. А двухсотой летом 2019 года стала версия в эксклюзивном исполнении Chiron Sport "110 ans Bugatti", посвященная 110-летию компании. Всего компания планирует изготовит 500 экземпляров модели.

200-й экземпляр – Chiron Sport "110 ans Bugatti" newsroom.bugatti

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, редкий суперкар Isdera Imperator продадут с аукциона. Предлагаемый на продажу экземпляр был изготовлен немецким производителем в 1991 году. Всего с 1984 по 1993 год было построено 30 купе Imperator.