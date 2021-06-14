Британский MG набирает популярность в Европе

Британский бренд MG, принадлежащий китайскому концерну SAIC, демонстрирует стабильный рост продаж на фоне целого ряда европейских марок. Одной из составляющих успеха стало расширение продуктового портфолио за счет электрифицированных моделей.

По данным Automotive News Europe, бренд MG за первые четыре месяца года смог реализовать в странах Европы более 10,8 тысяч автомобилей, что на 79% больше, чем годом ранее. В частности, бренд MG смог обогнать итальянскую Alfa Romeo.

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В прошлом году компания расширила свое присутствие на рынках континентальной Европы, предложив покупателям небольшой электрический внедорожник MG ZS и компактный гибридный (PHEV) внедорожник MG HS. Модель ZS является самым продаваемым автомобилем бренда (+43%, 6131 авто), а за ним следует внедорожник HS. За первые 5 месяцев года почти треть продаж MG в Великобритании приходилась на электромобили, что составляет 5,5% местного рынка.

Сейчас MG продает свои автомобили в 14 европейских странах, включая Германию, Францию, Испанию, Португалию, Швецию и Норвегию. Автопроизводитель планирует удвоить количество своих дилеров в континентальной Европе до более чем 200 в этом году. По данным JATO, Великобритания остается крупнейшим европейским рынком для бренда, на долю которого приходится три четверти продаж MG за первые четыре месяца.

По данным ассоциации производителей Великобритании SMMT, к концу мая компания MG опередила по объемам продаж такие популярные у жителей Туманного Альбиона бренды, как, Dacia, Fiat, Honda, Jaguar, Lexus, Mazda и Suzuki.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британский бренд MG вернулся в Украину. Представлять продукцию британской компании будет "Виннер Импортс Украина", который стал официальным дистрибьютором, ответственным за развитие бренда MG в нашей стране. Соответствующее соглашение было подписано сторонами 7 апреля нынешнего года.