Британский Caterham представил новый родстер

Компания Caterham презентовала новую модель после перехода под контроль японского холдинга VT Holdings. Модель, получившая обозначение Seven 170, продолжила развитие легендарного детища Колина Чепмена.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка стала дальнейшим развитием модели Seven 160, которая попадает под японские требования "Кей-каров", автомобилей с микролитражными моторами.

Модель Seven 170 стала самым легким представителем популярного семейства. Кроме того, новинка имеет компактные размеры. Ширина автомобиля – всего 1470 мм, что на 105 мм меньше любой другой модели компании.

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Следуя заветам Колина Чепмена, который всегда считал залог успеха спорткара – его легкость и простоту конструкции, продолжатели традиций британского конструктора максимально облегчили и упростили новинку. Автомобиль весит всего 440 кг, что стало возможным благодаря компактному турбомотору Suzuki объемом 660 см3. Трехцилиндровый двигатель развивает мощность 84 л.с., а крутящий момент достигает 116 Нм. Таким образом удельная мощность новинки – 170 л.с. на тонну веса. Для понимания, у культового Porsche 911 с 3-литровым мотором этот показатель составляет 244 л.с. В паре с этим мотором работает классическая 5-ступенчатая механическая коробка передач.

На разгон до "сотни" родстеру требуется 6,9 секунды, а максимальная скорость достигает 170 км/ч. При этом новинка соответствует жестким экологическим нормам, выбрасывая в атмосферу не более 109 г/км CO2, что соответствует показателю, например, гибридного Toyota Yaris.

Seven 170 можно приобрести как готовым, так и в виде конструктора для самостоятельной сборки. Среди особенностей модели – спортивный руль Momo, 14-дюймовые легкосплавные диски, задние фонари на светодиодах, а также особый декор.

Помимо базовой версии 170S можно заказать трековый вариант 170R. Он отличается отсутствием лобового стекла и тента, спортивными настройками подвески, композитными облегченными креслами с 4-точечными ремнями безопасности, самоблокирующийся дифференциал ограниченного трения и карбоновой панелью приборов.

Стоимость автомобиля стартует с £22995 (26885 евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, четыре британских компании объединили усилия и представили электрический родстер Aura. Он способен преодолеть без остановки порядка 640 км.