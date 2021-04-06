Британская компания Caterham сменила владельца

Известный британский производитель спорткаров Caterham перешел под контроль японского ретейлера.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Caterham Cars была приобретена автомобильной группой VT Holdings со штаб-квартирой в Японии у бизнесменов Тони Фернандеса и Камарудина Мерануна.

Новые владельцы занимаются продажей британских автомобилей разных марок и имеют в своем распоряжении более 200 шоу-румов по всей Японии. Последние 12 лет VT Holdings являлась импортером продукции Caterham Cars в Страну Восходящего Солнца, где только в прошлом году реализовала более 120 автомобилей марки. Она также импортирует в страну двух и четырехколесную продукцию других известных британских марок, включая Royal Enfield и Lotus.

Автоспорт и различные автомобильные соревнования всегда играли центральную роль в коммерческом успехе бренда Caterham. Новый владелец, группа компаний VT Holdings, возглавляемая Кадзухо Такахаши, также активно участвует в разнообразных соревнованиях и чемпионатах в Японии – JGTC, Super GT и Super Taikyu в течение последних 20 лет.

Комментируя приобретение, Такахаши-сан сказал: "VT Holdings с гордостью приветствует Caterham в группе. Мы не только приобрели всемирно известного производителя мощных автомобилей, но и стали хранителями легенды автомобилестроения. Мы будем развивать модель Caterham Seven и в будущем".

Грэм Макдональд, исполнительный директор Caterham Cars, добавил: "Такахаши-сан и его команда действительно понимают ДНК бренда, наше наследие, клиентов и их увлечения. Как команда, мы с нетерпением ждем начала новой главы в развитии бренда".

Напомним, что компания Caterham Cars была основана в 1973 году. С тех пор она производит по лицензии Lotus культовую модель Lotus 7 под маркой Caterham. На сегодняшний день она предлагает свою продукцию по всему миру, причем экспорт составляет 60% от годового объема продаж.

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