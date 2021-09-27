Британский Alvis возобновил производство модели 1967 года

Всплеск моды на классические автомобили привел к возрождению старых брендов. Очередным таким проектом стал выпуск купе Alvis 3.0 L Graber Super Coupe 54-летней давности.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Более полувека назад британская компания Alvis прекратила выпуск легковых автомобилей. Став частью концерна British Leyland она перешла на изготовление армейской техники. Оставшееся после реорганизации оборудование, техническую документацию и комплектующие приобрела фирма Red Triangle. На мощностях в Кенилворте новые владельцы организовали фабрику по ремонту и реставрации автомобилей Alvis. В 90-е годы бизнесмен и большой поклонник продукции Alvis Алан Стот приобрел фирму Red Triangle и выкупил права на бренд.

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В 2012 году была основана Alvis Car Company, которая возродила производство автомобилей, получивших название The Continuation Series (англ. продолжение серии). Все экземпляры изготавливаются по технологиям прежних лет с использованием заводских чертежей и документации. Еще одним важным аспектом является то, что они продолжили оригинальную заводскую нумерацию. Естественно, что к спецификации потребовалось добавить современную светотехнику, ремни безопасности, а двигатели оснащены электронным впрыском и катализатором.

В этом году компания изготовила первый экземпляр купе Alvis 3.0-litre Graber Super Coupe 1967 года. Под капотом элегантного авто с кузовом швейцарского ателье Graber располагается рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 2993 см3. За счет использования впрыска и увеличенной степени сжатия его мощность выросла со 132 до 174 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая полностью синхронизированная "механика". Автомобиль имеет полностью независимую подвеску и дисковые тормоза на всех четырех колесах с вакуумным усилителем. По словам создателей, новинка способна разгоняться до 100 км/ч примерно за 9 с.

Первый из шести запланированных к производству купе отправится к заказчику в Японию. В планах компании сделать еще версию с кузовом кабриолет. За возможность обладать современной инкарнацией Alvis 3.0-litre Graber Super Coupe придется выложить не менее 323 тысяч фунтов (377 тысяч евро).

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