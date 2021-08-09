В Radford поделились новыми подробностями о рестомоде Lotus 62-2

Возрожденная британская компания Radford поделилась новой информацией о рестомоде Lotus 62-2. Настройкой шасси и ходовой занимался чемпион Ф1 Дженсон Баттон.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В создании рестомода помимо упомянутого гонщика участвуют дизайнер Марк Стаббс, шоумен Ант Анстенд и юрист Роджер Беле. Первенец получил длинное название Lotus Type 62-2 coachbuilt by Radford. Напомним, что британское кузовное ателье Harold Radford существовало с 1948 по 1977 год.

Вдохновение при создании модели авторы проекта черпали в гоночной модели Lotus Type 62 60-х годов прошлого века. В основе новинки лежит шасси современного купе Lotus Evora. В движение рестомод приводит турбированный 3,5-литровый V6, который в зависимости от версии будет иметь разную мощность.

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Базовое купе Type 62-2 "Classic" получит мотор мощностью 437 л.с. Модификация "Gold Leaf" будет иметь в своем арсенале 507 л.с. А топовая "JPS" – за счет более эффективного нагнетателя и чип-тюнинга получит в свое распоряжение 608 "коней".

Покупатели версии Classic смогут выбирать между 6-ступенчатой "механикой" и 7-ступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями, а версии Gold Leaf и JPS будут оснащаться исключительно "роботом" и электронно управляемым дифференциалом. Кроме того, Classic и Gold Leaf получат тормозную систему AP Racing с 4-поршневыми механизмами, а для JPS подготовили карбоно-керамические тормозные диски.

Type 62-2 использует монокок Lotus с задним подрамником, созданным инженерами Radford. Это позволило сделать конструкцию более прочной и жесткой. Автомобиль отличается малым весом – всего 1000 кг.

Внешне все три версии отличаются между собой. Так, Classic не имеет заднего спойлера, спереди на купе установлена 17-, а сзади – 18-дюймовые колесные диски. Модель Gold Leaf получила классическую красную с золотым ливрею гоночных болидов Lotus, двойной спойлер типа "утиный хвост", форма которого позволяет увеличить прижимную силу на треке. Кроме того, спереди машина имеет 18-, а сзади – 19-дюймовые диски.

Среди других интересных особенностей модели – две камеры заднего вида на крыльях, изображение от которых будет передаваться на небольшие дисплеи на передних стойках.

Вместо зеркала заднего вида также будет использоваться дисплей, а вся оперативная информация будет выводиться на 6-дюймовый экран перед водителем. Мультимедийная система снабжена 5 динамиками и позволяет подключать внешние носители по Wi-Fi или Bluetooth.

В компании Radford пока не сообщают стоимость своего детища, но цена будет достаточно высокой. Производство Type 62-2 стартует на фабрике в Калифорнии, а первые покупатели получат свои машины в будущем году.

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