Brabus показал первый тюнингованный мотоцикл

Тюнинговое ателье Brabus впервые в своей истории представила "заряженный" мотоцикл. Проект создан при участии компании KTM.

Немецкие тюнеры решили расширить свое продуктовое портфолио и открыли новое направление в своей деятельности. Первым результатом стал Brabus 1300 R, созданный на основе КТМ 1290 Super Duke R Evo. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Флагманская модель KTM стала первым детищем немецких мастеров тюнинга из Боттропа. Модификации, сделанные для превращения Super Duke R Evo в 1300 R, еще более радикальны, чем изменения, которые Brabus вносит в свои автомобили. Почти каждая внешняя деталь была изменена или заменена новой. В частности, 1300 R получил круглую светодиодную фару, переработанный боковой обтекатель из углеродного волокна, более короткий и низкий руль и тонкую, вздернутую вверх заднюю часть. Кованые колеса Monoblock Z с девятью спицами придают образу завершающий штрих.

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Вся информация для наездника выдается на 5-дюймовый TFT-экран. Он также позволяет вносить коррективы в полуактивную систему подвески, которая предлагает шесть различных режимов демпфирования. Мотоцикл разработан для круглогодичной эксплуатации. Для этого он оснащен подогревом рукояток и сиденья.

В движение мотоцикл приводит 1,3-литровый V2 мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 140 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая коробка передач. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды, а для тех, кто достаточно смел, чтобы исследовать верхний предел спидометра, максимальная скорость достигает 270 км/ч. Мотоцикл оснащен специальной двухтрубной выхлопной системой Brabus, ABS и тормозами Brembo.

Всего компания намерена изготовить 154 экземпляра Brabus 1300 R – 77 в красном цвете Magma Red и 77 — в черном цвете Signature Black.

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