BMW X5 и X6 подвергли плановой модернизации

Немецкая компания BMW провела плановую модернизацию популярных кроссоверов Х5 и Х6. В зависимости от версии мощность моторов выросла от 40 до 84 л.с., вариант с гибридным силовым агрегатом имеет увеличенный на 16 км запас хода на электротяге, а для X5 подготовили в качестве опции подсветку облицовки радиатора.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. В процессе обновления кроссоверы X5 и X6 подверглись лишь легкому рестайлингу, а основные изменения скрываются под кузовом. В частности, автомобили получили более тонкую светотехнику со стреловидными светодиодами ДХО.

Для X5 подготовили новые передние бамперы с вертикальными вентиляционными отверстиями, а в качестве опции можно заказать подсветку облицовки радиатора. X6 получил пакет M Sport в стандартной комплектации с черной вставкой в переднем бампере под радиаторной решеткой.

Главным изменением в дизайне интерьера стала новая изогнутая панель приборов, которая объединяет в общем корпусе 12,3-дюймовую цифровую приборную шкалу с 14,9-дюймовым сенсорным экраном инфо-развлекательной системы. Управление большинством функций мультимедиа возложено на голосовые команды и сенсорные панель, но привычный для многих контроллер iDrive сохранили.

А вот рычаг КП канул в Лету – ему на смену пришел компактный тумблер, расположенный по соседству с "шайбой" iDrive и другими кнопками на трансмиссионном тоннеле между передними креслами.

Основную работу инженеры компании проделали над линейкой силовых агрегатов. Базовая версия X5 sDrive40i имеет привод на задние колеса и оснащается 3-литровым рядным мотором с двумя турбинами и стартер-генератором мощностью 9 кВт. Мощность новинки выросла до 380 л.с. (+47 л.с.). Аналогичный силовой агрегат получили в свое распоряжение версии Х5 xDrive40i и X6 xDrive40i. В результате разгон до первой "сотни" сократился до 5,4 с.

В новом гибриде X5 xDrive50e PHEV используется 3-литровый бензиновый мотор мощностью 313 л.с. Он работает в паре со 197-сильным электромотором, который установлен в общем корпусе с новой 8-ступенчатой трансмиссией Steptronic Sport. Суммарная мощность нового гибрида достигает 490 л.с. (+84 л.с.), а крутящий момент достигает 700 Нм (+100 Нм). X5 PHEV способен разгоняться до первой "сотни" за 4,8 с. Но самое важное отличие новинки заключается в том, что запас хода на электротяге удалось увеличить до 94-110 км. Это стало возможным благодаря установке новой батареи емкостью 29,5 кВтч. Кроме того, на смену прежнему зарядному устройству на 3,7 кВт пришло более мощное – на 7,4 кВт, а процесс зарядки теперь можно контролировать через приложение на смартфоне.

На вершине линейки расположились полноприводные версии X5 M60i xDrive и X6 M60i xDrive с новым 4,4-литровым бензиновым мотором V8, созданном специалистами подразделения BMW M GmbH. Технология M TwinPower Turbo и новый выпускной коллектор позволили довести мощность мотора до 530 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 750 Нм. С таким "сердцем" новинки могут разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды.

Производство обновленных кроссоверов X5 и X6 начнется на американском заводе компании BMW в Спартанбурге в апреле, а несколькими месяцами спустя они ожидаются в фирменных шоурумах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW представила самый мощный гибридный SUV.