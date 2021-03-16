BMW вернула к жизни спорткупе M8 1990 года

Мастера фирменного подразделения BMW Classic закончили реставрацию прототипа M8 (E31).

Об этом сообщает пресс-служба компании. Экспериментальный автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре в 1990 году.

За основу было взято купе 8 серии, но вместо серийного 5-литрового мотора, который предлагался для серийной модели, ему имплантировали совершенно новый атмосферный V12.

Обьем двигателя увеличили с 4988 до 6064 см3, а мощность – с 300 до 640 л.с. Крутящий момент достигал 650 Нм при 5600 об/мин. Вся эта мощь отправлялась к задним ведущим колесам через 6-ступенчатую "механику". С такими показателями автомобиль мог составить серьезную конкуренцию суперкарам тех лет – Ferrari F40 (478 л.с.) и Lamborghini Counatch (449 л.с.).

Несмотря на внешнее сходство, M8 имеет не так много общих деталей с серийным купе 850i. Двери и крылья изготовлены из углепластика, передний бампер и капот имеют собственную форму, нет поднимающихся фар, на задних крыльях появились дополнительные воздухозаборники. Кроме того, автомобиль получил иную выхлопную систему и легкосплавные диски оригинального рисунка.

После обсуждения опытного образца руководство компании пришло к выводу, что автомобиль будет слишком дорогим в производстве. Долгое время в компании отрицали даже сам факт существования опытного образца.

Основной проблемой, с которой столкнулись реставраторы М8, был особый топливный бак с внутренней пенопластовой прокладкой. Но, теперь все хлопоты позади, а автомобиль полностью готов к демонстрации в фирменном музее, а также на исторических мероприятиях.

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