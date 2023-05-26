BMW представила новое поколение 5-Series

Немецкая компания BMW презентовала новую генерацию популярного семейства седанов и универсалов 5-Series. Новинка будет доступна с традиционными ДВС и в топовой электрической версии.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Нынешнее 8 поколение модели получило самую важную инновацию за 51-летнюю историю существования, – она впервые будет доступна не только с привычными ДВС, но и в полностью электрическом варианте.

Электрическая версия i5 и модели 5-Series с ДВС будут выведены на рынок одновременно, так как оба варианта используют общую базу и максимально унифицированы, чтобы снизить себестоимость. Модель построена на совершенно новой платформе BMW CLAR, которую также получит будущая новинки – новое поколение Neue Klasse.

Длина седана выросла на 86 мм до 5060 мм, а колесную базу увеличили на 20 мм – до 2995 мм. Внешний вид модели стал более элегантным и презентабельным, чем у 3-Series, а также более динамичным и спортивным, чем 7-Series. Отличительной особенностью новинки стали скрытые в кузове дверные ручки и агрессивный дизайн переднего бампера с крупными воздухозаборниками в черных глянцевых окладах. Электрическая версия i5 отличается собственным дизайном колесных дисков с аэродинамическим рисунком, иными логотипами и иной облицовкой радиатора. В качестве опции предлагается светодиодная подсветка "ноздрей".

BMW 5 Series получил новую цифровую приборную панель и улучшенную инфо-развлекательную систему. Шкала приборов имеет диагональ 12,3 дюйма, а мультимедийный экран впервые получил диагональ 14,9 дюймов. Управление всеми системами возложено на операционную систему iDrive 8.5.

Линейка версий с ДВС будет иметь систему mild hybrid, а подключаемый гибрид PHEV пополнит модельный ряд в 2024 году. Модели 530i и 530i xDrive будут оснащаться с 2-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 258 л.с. Он позволит новинке разгоняться до первой "сотни" за 5,8 с. Варианты с рядной 3-литровой "шестеркой" – 540i и 540i xDrive – развивают соответственно 380 и 421 л.с. Это позволит набирать скорость от 0 до 100 км/ч за 4,5 с.

Покупателям впервые будут предложены две электрические версии i5 – заднеприводная с одним электромотором eDrive 40 и полноприводная xDrive M60 с двумя электромоторами. Первая имеет отдачу 340 л.с. и 400 Нм, а разгон до "сотни" занимает 5,7 с. Топовая M60 имеет суммарную мощность 598 л.с., а максимальный момент достигает 795 Нм. С таким арсеналом на спринт от 0 до 100 км/ч потребуется всего 3,7 с. Батарея емкостью 84,3 кВтч может заряжаться устройствами мощностью от 11 кВт до 205 кВт. В последнем случае для восполнения энергии АКБ от 10 до 80% потребуется полчаса. BMW i5 eDrive 40 способна преодолеть на одной зарядке до 475 км а версия M60 – 412 км.

Для компенсации 25-процентного увеличения массы по сравнению с машинами с ДВС, электрокаркар получил заднюю пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы, которые позволят повысить комфорт на плохих дорогах. А для повышения маневренности задние колеса будут подруливаться.

Базовую версию BMW 530i оценили в $57900, что на $1900 дороге предшественника в аналогичном исполнении. А вот полноприводная 540i xDrive на $300 дешевле предшественника. Стоимость электрической версии i5 eDrive40 стартует с $66800, а топовая модификация i5 M60 xDrive обойдется в $84100.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW представила эксклюзивное купе 3.0 CSL.