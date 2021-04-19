BMW M3 и М4 впервые получили полный привод

Компания BMW впервые предложит для своих спорткаров М3 и М4 полноприводную трансмиссию M xDrive.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Покупателям топовоых версий седана M3 Competition и купе M4 Competition в качестве опции отныне доступна фирменная система полного привода.

Напомним, что автомобили оснащаются форсированным 3-литровым мотором с двумя турбонагнетателями. В арсенале моделей – 510 л.с. мощности и 650 Нм крутящего момента. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам через 8-ступенчатую автоматическую коробку M Steptronic.

С учетом использования полного привода автомобили подверглись дополнительному обновлению. В частности, доработана система смазки, на задней оси установлен активный M-дифференциал с электронным управлением, а также есть возможность отключения переднего привода вместе системой стабилизации.

Водитель может установить и записать в памяти бортового компьютера два варианта настроек работы трансмиссии M xDrive – М1 и М2, а также создать индивидуальные настройки двигателя, подвески, рулевого управления, тормозной системы и другие параметры. Активировать настройки можно нажатием соответствующих кнопок M1/М2 на руле.

За доплату можно заказать электронную систему M Drift Analyser, которая поможет освоить дрифт. Для езды с полным приводом предлагается система M Traction Control, которая позволяет выбрать один из 10 уровней работы привода.

Со всем этим арсеналом полноприводные седан и купе способны разгоняться до первой "сотни" за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. В опционном пакете M Driver’s Package электронный "ошейник" можно распустить до 290 км/ч.

В продаже полноприводные BMW M3 и M4 появятся уже в июле нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнеры из Manhart показали модификации для новых BMW M3 и M4