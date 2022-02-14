Бензин А-95 – цены растут, качество падает: результаты исследований

Цены на украинских АЗС растут как на дрожжах, при этом качество топлива стремительно падает. Проведенные исследования свидетельствуют, что треть проверенных образцов, взятых для анализа, не соответствуют отраслевым стандартам.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных Институтом потребительских экспертиз. Украинский топливный рынок трясет и лихорадит – то государство цены регулирует, то доллар взлетает, то белорусы угрожают остановкой поставок… Да и нефть в мире подбирается к трехзначным значениям. Итог – на стелах украинских АЗС. Похоже, в первый месяц весны увидим грустную цифру 40 грн/литр.

В таких условиях активизируются разного рода "алхимики", заливая рынок низкокачественным кустарным топливом. В прошлом исследовании Института потребительских экспертиз, проведенном 2 месяца назад, было обнаружено 25% фальсификата. К сожалению, нынешний рейд показал, что уже треть топлива не соответствует ДСТУ. В этот раз эксперты также провели эксперимент – в ряде сетей покупали пробы бензина в городах, и на трассе, чтобы определить корреляцию в зависимости от удаленности от контролирующих органов, как внутренних, так и внешних.

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Проверке подверглись большое количество региональных сетей, а также и основные всеукраинские продавцы топлива. В этом исследовании были отобраны образцы 16 сетей – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, АВИАС, ULTRA, БРСМ-нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO, Brent Oil, МОТТО, и две небольшие региональные сети АЗС КСЕМ и Днепро-Нафта.

Как всегда, эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали образцы, которые соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям ДСТУ, и красную – сети, топливо в которых имело отклонения в качественных показателях.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы, и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – фактически воздуху, которым мы в итоге дышим.

Зеленая зона

В зеленой зоне лидеров оказались 5 сетей – WOG, ОККО, KLO, ZOG и PRIME. Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Все образцы показали хороший результат – "запас" был у всех. Наибольший – у WOG (95,7 ед.). Их коллеги всего лишь на одну десятую не достигли лидера – ОККО, KLO, ZOG (95,6 ед). Замыкает пьедестал PRIME – 95,5 ед.

Далее посмотрели на содержание серы, одним из важнейших показателей, который напрямую является показателем долгой "жизни" двигателя. Минимальное значение выявлено в бензине А-95, приобретенном в сети WOG (6 мг/кг), немногим больше у ОККО и запорожской ZOG (7 мг/кг). Это с запасом превосходит допуски Евро – 5.

Содержание ароматических углеводородов, то у всех участников значения – в пределах нормы. Лучший показатель у KLO – всего 25,3 %. Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества прямо воздействует на уменьшение ресурса двигателя. Результат – на "отлично". Наименьшее количество – у ОККО (0,37 % при норме не выше 1%), и KLO (0,4%).

Синяя зона

Топливо, приобретенное на АЗС Avantage 7, SHELL, АВИАС, CHIPO, ULTRA и UPG попали в синюю зону. Бензин А-95, реализуемый здесь, отвечал всем требованиям ДСТУ, и в целом имеет отличное качество. Практически все образцы отнесены в синюю зону из-за показателя содержания серы, которые находятся на границе допусков нормативов (9-10 мг/кг при нормативе не более 10).

Красная зона

Красная зона вновь полна дискаунтерами, хотя в нынешних реалиях цена у них уже не так столь сильно отличается от сетей из зеленой и синих зон. Бензин А-95 не соответствовал ДСТУ у сетей БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-нафта.

У первых четырех образцов был обнаружен недостаток "октана" – БРСМ-нафта (94,2 ед.), МОТТО (90,4 ед.), Brent Oil (93 ед.) и КСЕМ (92,3 ед). И если Brent Oil и КСЕМ продают "девяносто второй" по цене "пятого", то МОТТО не дотягивает даже до этого! Это серьезное нарушение, поскольку двигатели современных автомобилей четко настроены на соответствующий уровень октанового числа. Заправка бензином с пониженным числом как минимум увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а как максимум может привести к выходу из строя топливной аппаратуры.

Что касается содержания серы, то превышение более чем в 5 раз было обнаружено в образце МОТТО (54 мг/кг при норме не более 10), и в 2 раза – в образце Днипро-нафта. А самое интересное началось, традиционно, при проверке содержания бензола. Четырехкратное (!) превышение допустимого уровня этого токсичного вещества обнаружено в пробе МОТТО (3,98 % при норме не более 1%). Двукратное у КСЕМ, и в полтора раза превысил норму образец от Brent Oil. Практически на грани оказались образцы бензина БРСМ-нафта и Днипро-нафта (0,97 и 0,88 % соответственно).

В общем, экологам стоит бить тревогу – при таких запредельных содержаниях бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. Также эксперты обратили внимание на аномально низкое содержание ароматических углеводородов в образцах МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-нафта (от 8 до 14%). Это четкий маркер кустарного производства.

Итоги

Исследование показало, что желание сэкономить в период турбулентности на рынке, может вылезти владельцам авто боком. Что же касается корреляции между бензином, который продают на трассе и в городах, то судя по итогам исследования, никакой разницы нет. Там, где компания думает о клиенте и своей репутации, географическое расположение станций не имеет значения. Ну а те, кто во главу угла ставят наживу – обманывают везде.

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