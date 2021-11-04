Что продают украинские АЗС вместо А-95: результаты исследования

Специалисты столичного Института потребительских экспертиз провели исследования бензина А-95. Оказалось, что не все продавцы предлагают потребителям качественное топливо.

Опубликованные результаты экспертизы показали, что 25% проб бензина А-95 не соответствуют требованиям ДСТУ. Эксперты рынка ГСМ фиксируют увеличение ввоза в страну компонентов для производства контрафактного бензина. Подпольные мини-заводы по переработке нефти сейчас ударно трудятся, поставляя свою "продукцию" по всей стране, и остановкой их работы соответствующие органы особо не заморачиваются.

Ранее специалисты столичного Института потребительских экспертиз фиксировали нарушения в образцах топлива в основном у так называемых дискаунтеров, которые продают топливо на гривну-две ниже остальных. В нынешнем исследовании бензина А-95 эксперты уделили именно им максимальное внимание, и оно показало, что дискаунтер дискаунтеру рознь, и все зависит не от формы продаж, а скорее от совести и жадности продавцов.

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В это раз под прицел проверяющих попало большое количество региональных сетей, а также и основные всеукраинские продавцы топлива. В этом исследовании были отобраны образцы 14 сетей – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, БРСМ-нафта, Avantage 7, BVS, CHIPO, Brent Oil,МОТТО, и для контраста две не сетевые АЗС Kraft и Циклон в Днепропетровской области.

Как всегда, эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы, и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – фактически воздуху, которым мы в итоге дышим.

Зеленая зона

Зеленая зона порадовала 4 участниками – WOG, ОККО, ZOG и PRIME. Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Все образцы показали хороший результат – "запас" был у всех. Наибольший обнаружен у WOG (95,6 ед.). Их коллеги всего лишь на одну десятую не достиг лидера – ZOG (95,5 ед). По три десятых выше норматива обнаружено у ОККО и PRIME.

Далее посмотрели на содержание серы, одним из важнейших показателей, который напрямую является показателем долгой "жизни" двигателя. Здесь запас оказался не таким большим, но все топливо соответствовало нормативам Евро 5. Минимальное значение выявлено в бензине А-95, приобретенном в запорожской сети ZOG (7 мг/кг), немного больше у WOG (8 мг/кг). Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значения – в пределах нормы.

Еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть, как можно меньше, поскольку увеличение его количества прямо воздействует на уменьшение ресурса двигателя. Результат – на "отлично". Наименьшее количество – у PRIME (0,33 % при норме не выше 1%), также минимальные значения выявлены у WOG и ОККО.

Синяя зона

Топливо, приобретенное на АЗС Avantage 7, SHELL, KLO, BVS, CHIPO и Kraft попали в синюю зону. Бензин А-95, реализуемый здесь, отвечал всем требованиям ДСТУ, но по некоторым параметрам не дотянул до "запаса". Следует отметить, что по октановому числу бензины Avantage 7, BVS, CHIPO и Kraft показали запас на уровне "зеленой" зоны, в районе 6-7 десятых единицы.

Красная зона

К сожалению, в красной зоне 4 образца – и еще печальнее, что это "знакомые все лица". Бензин А-95 не соответствовал ДСТУ у сетей БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil и "бочки" Циклон. У первых трех образцов был обнаружен недостаток "октана" – БРСМ-нафта (93,3 ед.), МОТТО (92,4 ед.), Brent Oil (92,4 ед.). То есть, по сути, здесь продают "девяносто второй" по цене 95-го. Это серьезное нарушение, поскольку двигатели современных автомобилей четко настроены на соответствующий уровень октанового числа. Заправка бензином с пониженным числом как минимум увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а как максимум может привести к поломке топливной аппаратуры.

Что касается вредной для экологии и воздуха в частности серы – то превышение более чем в два раза было обнаружено в образце МОТТО (22 мг/кг при норме не более 10). Ну, а самое главное началось при проверке содержания бензола. Пятикратное (!) превышение допустимого уровня этого токсичного вещества обнаружено в пробе БРСМ-нафта (4,88 % при норме не более 1 %). Не менее шокирующие цифры и у МОТТО с Циклоном – более чем трехкратное превышение! На их фоне Brent Oil со своими 1,26% выглядит даже прилично. В общем, экологам стоит бить тревогу – при таких запредельных содержаниях бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны.

Резюме

Итоги исследования показали, что в целом ситуация на рынке с качеством бензина остается неизменной. Хороших новостей две. Первая – лидерские сети WOG и ОККО продолжают реализовывать топливо с европейских НПЗ, и повышение цен никак не сказалось на качестве. Вторая – дискаунтер, это не всегда плохо. Владельцам некоторых таких сетей приходится тяжело в конкуренции с основными игроками рынка, но они не идут на сделки с совестью и не продают потребителю заведомо некачественное топливо.

Плохие новости состоят в том, что крупные игроки, как БРСМ-нафта, МОТТО и Brent Oil продолжают политику максимального выжимания прибыли за счет продажи некондиционного бензина. Это наносит вред не только автомобилистам и жителям городов, но и финансовому бюджету страны, из-за недоплаченных налогов.

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