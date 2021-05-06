У Bentley появилось самое быстрое купе

Британская компания Bentley провела презентацию новой спортивной версии Continental GT Speed.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Bentley первой среди автомобильных компаний вернулась к формату "живых" презентаций и пригласила представителей медиа оценить новую спортивную версию Continental GT Speed на знаменитый гоночный трек в Сильверстоуне.

По словам создателей, новинка является "самой динамичной дорожной моделью Bentley за всю историю компании". Помимо возросших мощностных и скоростных характеристик, модель впервые обзавелась полноуправляемым шасси с подруливающими задними колесами, а также стала первым Bentley, получившим задний дифференциал ограниченного трения, управляемый электроникой.

Кроме того, для Continental GT Speed можно заказать в качестве опции самые большие карбоновые тормозные диски в мире. Их диаметр достигает 440 мм, а тормозное усилие создают 10-поршневые механизмы. Также эти диски позволяют снизить неподрессоренную массу на 35 кг.

Под капотом новинки располагается 6-литровый мотор W12 с двумя турбинами. Он развивает мощность 659 л.с. (+24 л.с.), а крутящий момент достигает 900 Нм. Реализовать потенциал мощного мотора помогает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, которая в режиме Sport переключается вдвое быстрее, чем на обычном Continental GT.

В результате всех этих усовершенствований Continental GT Speed тратит на спринт от 0 до 100 км/ч всего 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 335 км/ч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, роскошный седан Bentley Mulsanne, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II, продали почти за 180 тысяч фунтов (более 250 тысяч долларов).