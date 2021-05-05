Bentley Елизаветы II продали за 180 тысяч фунтов: как выглядит авто

Автомобиль Bentley Mulsanne, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II, продали почти за 180 тысяч фунтов (более 250 тысяч долларов).

Как ТАСС рассказал представитель автомобильного салона Bramley, такая цена была заявленной. По словам собеседника агентства, новым владельцем Bentley Mulsanne стал иностранный коллекционер, имя которого осталось в секрете.

"Я могу подтвердить, что Bentley Mulsanne был продан иностранному коллекционеру за заявленную цену. Она составляла 179 850 фунтов", – сказал собеседник агентства.

Автомобиль с восьмицилиндровым двигателем объемом 6,7 литра был выпущен специально для королевы. Елизавета II ездила на нем два года. Машина "служила" в Букингемском дворце с 2013 по 2015 год, поэтому имеет скромный пробег 2492 мили (4009 км).

Интерьер темно-зеленого Bentley отделан орехом и кожей бежевого оттенка. Состояние королевского авто оценивается как идеальное.

Как сообщал OBOZREVATEL то, что Bentley королевы Великобритании Елизаветы II выставили на продажу за 200 тысяч фунтов, стало известно 2 мая.