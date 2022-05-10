Bentley Bentayga получил удлиненную версию

Британская компания Bentley добавила в семейство спортивных внедорожников Bentayga новую модификацию. Автомобиль получил удлиненную на 180 мм колесную базу, а длина версии EWB выросла до 5322 мм.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Анонсированная ранее роскошная новинка на деле оказался вполне тривиальным кроссовером с растянутой на 180 мм базой. Новинка станет пятой моделью в семействе Bentayga.

За счет увеличения базы с 2995 до 3175 мм задняя часть салона стала более просторной, что позволит повысить комфорт пассажиров, даже если это звезды NBA. Кроме того, в автомобиле установили комфортабельные кресла Bentley Airline Seat с большим числом сенсорных регулировок, углом наклона спинки до 40 градусов и особой системой климат-контроля. Она позволяет не просто обеспечивать подогрев или вентиляцию сидений, но и комбинировать различные варианты. Также новые кресла используют сенсоры давления, и в зависимости от распределения массы пассажира автоматически корректируют его посадку, чтобы снизить усталость при длительных путешествиях.

Видео дня

Покупатели смогут выбирать из широкой палитры цветов и материалов отделки от лучших производителей, включая особые варианты декоративной прострочки. В список опций вошли доводчики дверей, подогреваемые центральный и дверные задние подлокотники, фоновая подсветка Bentley Diamond Illumination, 22-дюймовые диски и многое другое.

Bentley Bentayga EWB оснастили 4-литровым V8, который развивает мощность 550 л.с. и обладает крутящим моментом в 770 Нм. Этого вполне достаточно, чтобы разогнать "лимузин" до первой "сотни" за 4,6 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч. Появление у дилеров новинки намечено на конец года, а цена станет известна ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bentley презентовалa гибридный седан Flying Spur.