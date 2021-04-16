Beetle скрестили с Panamera и получили Ora Conceptcat

Входящая в состав китайского концерна Great Wall компания Ora подготовила к Шанхайскому автошоу яркий концепт в стиле ретро, получивший название Conceptcat.

Об этом сообщает портал Autohome. Анонсированный ранее репликар на тему VW Beetle оказался в реальности еще более интересным. Оказалось, что его создатели пошли дальше и позаимствовали идеи у коллег из Porsche.

Автомобиль имеет достаточно солидную колесную базу 2800 мм autohome.com.cn

В дизайне "Концептуального кота" обыгрывается тема овала: светотехника, рисунок колесных дисков, корпусы камер заднего вида, ручки дверей и ряд других деталей имеют овальную форму.

В дизайне "Концептуального кота" обыгрывается тема овала autohome.com.cn

Оригинальные 20-дюймовые диски не выглядят большими autohome.com.cn

Овальные ручки "утоплены" в кузов autohome.com.cn

Овальные патрубки выхлопной системы смотрелись достаточно органично в задней части машины, но увы, их нет, так как автомобиль приводится в движение двумя электромоторами. По утверждению создателей, концепт способен разгоняться до "сотни" за 3,5 секунды.

Овальные патрубки выхлопной системы смотрелись бы достаточно органично, но Conceptcat – электромобиль autohome.com.cn

За счет формы и двухцветной окраски дизайнерам Ora удалось создать впечатление, что автомобиль имеет скромные размеры, но это совсем не так. Во-первых, автомобиль имеет достаточно солидную колесную базу 2800 мм (у Toyota Camry – 2820 мм), во-вторых, 20-дюймовые диски, которые скрываются в мускулистых колесных арках органично вписались в общий ансамбль и не выглядят большими.

Большое панорамное стекло переходит в крышку багажника autohome.com.cn

Автомобиль получил кузов фастбек – заднее стекло не поднимается autohome.com.cn

Характерный цвет отделочных материалов, форма трехспицевого руля и 4 ковшеобразные кресла – очень явные отсылки к Porsche. Приборы выполнены в виде трех колодцев, но пусть вас это не вводит в заблуждение, внутри расположены цифровые дисплеи. По центру торпеды – широкоформатный сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма, а ниже располагается более скромный дисплей для управления вспомогательными функциями.

Характерный цвет отделочных материалов, форма трехспицевого руля и ковшеобразные кресла – очень явные отсылки к Porsche autohome.com.cn

Пополнит ли Conceptcat "кошачье" семейство Ora или ему будет уготована судьба прошлогоднего Futurist покажет время.

По центру торпеды – широкоформатный сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма autohome.com.cn

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Great Wall выпустит внедорожник на водороде. За последние 5 лет компания инвестировала в технологии, связанные с водородной энергетикой, 305 миллионов долларов.