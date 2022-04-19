Aznom Palladium получил 850-сильный мотор

Итальянская мануфактура Aznom Automotive подготовило эксклюзивную версия вездехода Palladium. Новинка получила 850-сильный V8.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Представленный два года назад экзотический внедорожник Aznom Palladium получит новую эксклюзивную версию с мощным мотором.

Напомним, что небольшое кузовное ателье из Италии взялось за создание конкурента Rolls-Royce Cullinan. В результате на свет осенью 2020 года появился нетривиальный проект Palladium. Автомобиль получил необычный по своему дизайну облик, а "донором" узлов и агрегатов выступил американский пикап Ram 1500.

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Первоначально планировалось оснащать новинку модернизированным 5,7-литровым V8, мощность которого довели до 700 л.с., а крутящий момент – до 950 Нм. Этого вполне достаточно, чтобы вездеход набирал первую "сотню" за 4,5 секунды, а максимальная скорость достигала 210 км/ч. Однако нашелся покупатель, которому этого оказалось мало, и в компании решили предложить для модели новое "сердце".

Под капотом новинки установили 6,4-литровый Hemi V8. Благодаря двум турбинам мощность мотора довели до 850 Нм, а крутящий момент вырос до 1050 Нм. Реализовать потенциал силового агрегата помогают реализовать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полноприводная трансмиссия. В компании не уточняют динамические характеристики новинки, но можно предположить, что спринт от 0 до 100 км/ч займет менее 4 секунд, а максимальная скорость выросла до 250 км/ч.

Мотор 6.4 Hemi V8 оснащен системой деактивации части цилиндров, кованые поршни, усиленные клапаны, новые коленчатый и распределительные валы, более эффективную систему охлаждения и систему питания, а также новые головки блоков цилиндров.

Всего Aznom планирует построить 10 экземпляров вездехода Palladium, но только один из них получит мотор 6.4 Hemi V8. Покупателю новинка обойдется в сумму не менее $1,5 млн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнинговое ателье Delta4x4 показала свой вариант внедорожника Rolls-Royce Cullinan.