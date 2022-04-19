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Aznom Palladium получил 850-сильный мотор

Сергей Иванов
Новости
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Aznom Palladium получил 850-сильный мотор

Итальянская мануфактура Aznom Automotive подготовило эксклюзивную версия вездехода Palladium. Новинка получила 850-сильный V8.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Представленный два года назад экзотический внедорожник Aznom Palladium получит новую эксклюзивную версию с мощным мотором.

Напомним, что небольшое кузовное ателье из Италии взялось за создание конкурента Rolls-Royce Cullinan. В результате на свет осенью 2020 года появился нетривиальный проект Palladium. Автомобиль получил необычный по своему дизайну облик, а "донором" узлов и агрегатов выступил американский пикап Ram 1500.

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Автомобиль получил необычный по своему дизайну облик, а "донором" узлов и агрегатов выступил американский пикап Ram 1500

Первоначально планировалось оснащать новинку модернизированным 5,7-литровым V8, мощность которого довели до 700 л.с., а крутящий момент – до 950 Нм. Этого вполне достаточно, чтобы вездеход набирал первую "сотню" за 4,5 секунды, а максимальная скорость достигала 210 км/ч. Однако нашелся покупатель, которому этого оказалось мало, и в компании решили предложить для модели новое "сердце".

Под капотом новинки установили 6,4-литровый Hemi V8

Под капотом новинки установили 6,4-литровый Hemi V8. Благодаря двум турбинам мощность мотора довели до 850 Нм, а крутящий момент вырос до 1050 Нм. Реализовать потенциал силового агрегата помогают реализовать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полноприводная трансмиссия. В компании не уточняют динамические характеристики новинки, но можно предположить, что спринт от 0 до 100 км/ч займет менее 4 секунд, а максимальная скорость выросла до 250 км/ч.

Салон Aznom Palladium

Мотор 6.4 Hemi V8 оснащен системой деактивации части цилиндров, кованые поршни, усиленные клапаны, новые коленчатый и распределительные валы, более эффективную систему охлаждения и систему питания, а также новые головки блоков цилиндров.

Всего Aznom планирует построить 10 экземпляров вездехода Palladium

Всего Aznom планирует построить 10 экземпляров вездехода Palladium, но только один из них получит мотор 6.4 Hemi V8. Покупателю новинка обойдется в сумму не менее $1,5 млн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнинговое ателье Delta4x4 показала свой вариант внедорожника Rolls-Royce Cullinan.