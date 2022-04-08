Delta4x4 превратила Rolls-Royce Cullinan в вездеход

Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4, которое специализируется на аксессуарах для любителей бездорожья, представило уникальную версию вседорожника Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль предназначен для поклонников экстремального туризма.

Об этом сообщает пресс-служба производителя на своей странице в Facebook. По заказу одного из состоятельных клиентов, немецкая компания решилась на создание уникального проекта внедорожника на базе роскошного Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль предназначен для поездок далеко за пределы скоростных магистралей.

В процессе работы над проектом автомобиль оснастили длинноходной подвеской с увеличенным на 80 мм клиренсом, добавили комплект 20-дюймовых дисков с 33-дюймовой внедорожной резиной Mickey Thompson Baja Boss. Чтобы вместить крупные "катки", на крыльях установили пластиковые расширители колесных арок.

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Для защиты передней части кузова установили защитную дугу с комплектом из 6 дополнительных фар японской марки PIAA, еще 4 аналогичные фары размещаются на экспедиционном багажнике на крыше. Здесь же нашлось место для установки палатки и походного снаряжения. Кроме того, Cullinan снабдили шноркелем, новой выхлопной системой и дополнительной защитой ходовой части.

Стоимость проекта составила около 150 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Delta 4x4 представила тюнинг-пакет для Toyota Land Cruiser.

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