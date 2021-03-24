Автопроизводителям нужно минимум семь лет для начала самостоятельного выпуска батарей

Производителям автомобилей понадобится минимум семь лет, чтобы они могли самостоятельно выпускать батареи. Дефицит последних заставил гигантов авто-индустрии создавать собственные аккумуляторы.

Из-за роста влияния компаний-производителей батарей, который вызвал дефицит аккумуляторов, автопроизводители решили взять под контроль рынок. 15 марта Volkswagen объявил, что вместо аккумуляторных батарей будет производить унифицированные аккумуляторы и вкладывать их в 80 процентов всех электромобилей, которые будут производить до 2030 года. Об этом сообщает сайт BusinessKorea.

Tesla также объявила в 2020 году, что будет производить батареи самостоятельно в течение трех-четырех лет. Hyundai Motor также рассматривает возможность самостоятельного выпуска аккумуляторов. С этой целью они укрепляют свою научно-исследовательскую организацию. Японская Toyota также разрабатывает аккумуляторы с целью их коммерциализации в 2025 году.

Именно цены на аккумуляторы побудили автопроизводителей создавать внутреннее производство батарей. В настоящее время на аккумуляторы приходится более 40 процентов стоимости электромобилей. Таким образом, только когда они снизят цены на аккумуляторы, они смогут получить преимущество над другими компаниями на рынке электромобилей и выиграть ценовую конкуренцию с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания.

В частности, если они смогут производить батареи самостоятельно по более низкой цене, чем сейчас, они смогут давить на компании, занимающиеся аккумуляторами, чтобы снизить цены на батарее.

Кроме того, производителям автомобилей нужно уменьшить зависимость от производителей аккумуляторов. По данным SNE Research, ожидается, что в 2025 году спрос на аккумуляторы увеличится из-за бурного роста рынка электромобилей, но ожидается, что поставки аккумуляторов не будут достигать нужного уровня.

Поскольку автопроизводители начинают двигаться к внутреннему производству аккумуляторов, от производителей аккумуляторов они смогут забрать назад лидерство в электроиндустрии. Однако некоторые эксперты утверждают, что между автопроизводителями и производителями аккумуляторов все еще существует большой разрыв в технологиях, поэтому последние еще имеют влияние на индустрию. Инсайдеры отрасли прогнозируют, что автопроизводителям потребуется как минимум семь лет, чтобы они могли самостоятельно производить батареи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen предложит целый ряд продуктов, которые позволят заряжать дома от их электромобилей. Среди них домашняя система накопления энергии и мобильное зарядное устройство для электрокаров, которое не подключено к сети.