Автопилоты Tesla попали под расследование NHTSA

Американское государственное агентство дорожной безопасности NHTSA отправило в Детройт команду специалистов для расследования аварии с участием Tesla, проехавшей под полуприцепом.

Об этом сообщает APNews. Американское государственное агентство дорожной безопасности NHTSA сообщило, что специальная группа по расследованию ДТП отправилась в Детройт для расследования "аварии с тяжелыми последствиями". Два человека получили тяжелые травмы в результате автокатастрофы, произошедшей в юго-западной части города.

Обстоятельства аварии аналогичны двум другим во Флориде, когда автомобили Tesla проехали под прицепами, в результате чего два человека погибли. В обеих авариях в 2016 и 2019 годах были задействованы системы полуавтоматического управления Tesla Autopilot.

Сержант полиции Детройта Николь Кирквуд не смогла сказать, использовал ли водитель Tesla автопилот или программное обеспечение для автономного вождения. "Это все еще расследуется", – сказала она.

Компания Tesla ранее заявляла, что автопилот и система "автономного управления" являются системами помощи водителю, и что водитель должен быть готов вмешаться в любое время.

Однако, компания подверглась критике со стороны NHTSA за неспособность системі автопилота Tesla должным образом контролировать водителей, чтобы убедиться, что они следят за ситуацией на дороге. NTSB, который расследует аварии и дает рекомендации, также раскритиковал Tesla за то, что она позволила системе работать на дорогах, с которыми она не справляется.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Tesla ведет переговоры с другими брендами по использованию ее автопилота. Компания Илона Маска рассматривает возможность лицензирования технологии.