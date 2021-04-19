Автомобильная блогерша первой в мире приобрела гиперкар Ares Design S1

Самая популярная женщина авто-влогер в мире Supercar Blondie стала первой в мире обладательницей гиперкара S1 от ателье Ares Design. Всего создадут 24 таких авто.

Ares Design – это строители кузовов и модификаторы автомобилей из Модены, Италия, а также создатели S1. Гиперкар позаимствовал атмосферный V8 у C8 Corvette и некоторые дизайнерские решения у других производителей. Об этом сообщает сайт autoevolution (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

S1 имеет 705 лошадиных сил и за 2,7 секунды разгоняется от 0 до 100 км/ч. Блогерша говорит, что это автомобиль ее мечты, поскольку он сочетает внешний вид и характеристики суперкара. Особенностью авто является то, что если в нем что-то сломается, то его могут обслуживать у любого дилера Corvette.

Еще один плюс для новой владелицы – цена, потому что S1 гораздо доступнее, чем другие гиперкары. Supercar Blondie заплатит за него всего около 650 000 долларов, что также является большими деньгами, но значительно меньше, чем средняя цена в 2 миллиона долларов. Поставки автомобиля начнутся в начале следующего года.

Ares Design намерен сделать каждую модель лимитированной серии действительно особенной, поэтому заказчики будут задействованы на каждом шагу их создания. Блогер будет публиковать видео о своих поездках в Модену, а также она принимает предложения по цветовой гамме для экстерьера и интерьера.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ares Design представило стильный Wami Lalique Spyder, который выполнен в стилистике классических родстеров 50-х годов прошлого века.