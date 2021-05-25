Автомобили вскоре могут значительно подорожать – прогноз Bloomberg

В ближайшее время автомобили могут значительно подорожать. Причиной этого является повышение цен на все детали и компоненты, из которых производят машины.

Сталь, используемая для кузовов, детали редукторов и рамок, даже пластмасса, которая накручивается на бамперы, и обшивка дверей – все это составляет большую часть производственных затрат, и они только растут. Об этом сообщает Bloomberg.

К этому следует добавить расходы на работников, логистику, инвестирование в новые технологии и ползучую инфляцию. Эти вещи могут сильно повлиять на автопроизводителей.

В таком случае компаниям помогает уменьшение производства. Сейчас, не обращая внимания на все жалобы на дефицит различных деталей, производители автомобилей радуют своих акционеров. Несмотря на временные закрытия заводов, компании по всему миру показали отличные результаты в первом квартале. Они сделали меньше автомобилей, но возможно лучших по качеству, и увеличили на них цену.

В последнее время производители начали один за другим говорить о снижении производства, что является тревожным знаком. Toyota Motor Corp. и Ford Motor Co. заявили, что в этом году будут производить гораздо меньше автомобилей из-за увеличения дефицита чипов. Ожидается, что из-за кризиса последних изготовят на 4 миллиона машин меньше, что составляет 5% от предполагаемых годовых продаж в этом году.

Для автопроизводителей рост затрат на производство и падение объемов поставок может стать проблемой слишком быстро. Автомобильная промышленность имеет высокие постоянные расходы. Фирмы должны заработать определенную сумму, чтобы быть безубыточными. Если производство начинает быстро падать, тогда давление на расходы нарастает еще быстрее и непропорционально влияет на прибыль.

Например, есть производитель с объемом продаж в 100 миллиардов долларов. Снижение объема продаж на 10% приведет к снижению прибыли на 40%, по оценкам Boston Consulting Group. И это оптимистический сценарий, потому что здесь предполагалось, что компания сможет разобраться с расходами, такими как материалы и рабочая сила. В нынешней ситуации это не совсем возможно.

Автопроизводители кончено могут выдержать растущую стоимость производства, уменьшив, например, скидки, которыми они привыкли привлекать покупателей. Но это уже происходит на крупнейших мировых автомобильных рынках в США и Китае, и от такого поощрения покупателей невозможно навсегда отказаться.

Компании имеют несколько вариантов компенсировать ползучие производственные расходы. Высокие цены на авто не очень хорошо повлияет на покупателей. Сейчас они готовы принять повышение стоимости примерно на 12%, или около 5000 долларов США, по данным Kelley Blue Book и Cox Automotive. Но американский индекс доступности транспортных средств начал снижаться, сигнализируя о том, что люди начинают дважды думать перед тем, как платить такие деньги. Почти 40% тех, кто собирался покупать машины, отложили свои покупки.

Если продажи начнут замедляться, поскольку цены продолжают расти, автопроизводители рискуют получить убытки. Если они не повысят цены, а объем производства продолжит снижаться, их ждет та же участь. Потребители могут быть вынуждены выбирать между дорогой машиной или вообще быть без нее. Даже цены на подержанные машины растут. Их тоже не хватает.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно аналитики BloombergNEF спрогнозировали, что к 2027 году электрокары станут дешевле в производстве, чем авто с ДВС.