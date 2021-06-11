Audi RS6 от Abt Sportsline разогнали до 330 км/ч

Известное немецкое тюнинг-ателье Abt Sportsline представило лимитированную серию спорткара Audi RS6, посвященную основателю компании Йогану Абту, а также 125-летию со дня ее создания. Версия Johann Abt Signature Edition будет изготовлена тиражом всего 64 экземпляра.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ателье специализируется на продукции концерна Volkswagen, а также является многолетним спортивным партнером компании Audi (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца ).

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Очередным творением мастеров из Кемптена стал основательно "прокачанный" универсал Audi RS6. Под его капотом скрывается настоящий монстр – 800-сильный 4-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами. Его крутящий момент достигает внушительной величины в 1000 Нм, что на 200 Нм больше, чем у "стоковой" версии.

В процессе работы над машиной мастера компании установили новые более производительные турбонагнетатели и увеличенные интеркулеры, установили дополнительную систему охлаждения масла, фирменный блок управления двигателем и спортивную выхлопную систему.

По словам создателей автомобиль обладает великолепной динамикой. На разгон от 0 до 100 км/ч ему требуется 2,9 секунды, отметку в 200 км/ч стрелка спидометра преодолеет спустя 9,8 секунд после старта, а еще спустя 18,6 секунды будет покорен рубеж в 300 км/ч. Максимальная скорость достигает 330 км/ч.

В память о 125-летии компании в каждом из 64-х экземпляров машины есть памятный знак на центральном тоннеле с кусочком наковальни, которая использовалась в мастерской Йогана Абта в годы его работы.

Кроме того, в салоне можно обнаружить большое количество различных элементов, посвященных юбилею компании, включая вышивку на сиденьях, декоративные эмблемы, а также панели на порогах с указанием года основания компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Abt "прокачала" кроссовер Audi SQ7.