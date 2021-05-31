Ателье Abt 'прокачало' кроссовер Audi SQ7

Известное немецкое тюнинг-ателье Abt Sportsline представило новый проект – спортивный кроссовер Audi SQ7. Теперь в арсенале модели 650 "коней".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка оснащена 4-литровым V8, который получил перепрограммированный блок управления двигателем.

В результате чип-тюнинга мощность мотора удалось увеличить до 650 л.с. (+143 л.с.), а крутящий момент вырос до 850 Нм (+80 Нм). По этим показателям новинка может составить конкуренцию родственному Lamborghini Urus. На разгон до первой "сотни" кроссоверу требуется менее 4 секунд, а максимальная скорость достигает 270 км/ч (+20 км/ч).

Видео дня

Автомобиль получил фирменный аэродинамический обвес, который включает передний и задний спойлеры, боковые юбки и задний диффузор. Также кроссовер получил "квартет" новых патрубков выхлопной системы диаметром 102 мм и фирменные 22-дюймовые диски с центральным креплением и скоростными шинами Continental. Черная окраска кузова контрастирует с красными тормозными суппортами и логотипами SQ7.

В Германии Audi SQ7 от Abt обойдется минимум в 121319 евро с учетом местных налогов. Для сравнения за серийный SQ7 TFSI просят от 92200 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер Audi E-Tron получил новую версию Black Edition.