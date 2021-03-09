Audi Q4 e-tron получит лобовое стекло с дополненной реальностью

Представленный в 2019 году в виде концепта электрический кроссовер Audi Q4 e-tron полностью рассекретят в апреле 2021 года. На рынке он появится уже летом этого года вместе с купеобразным Q4 e-tron Sportback.

Компания опубликовала фотографии прототипа и раскрыла некоторые детали будущей новинки. Q4 e-tron – премиальный родственник внедорожников Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV. Все они построены на платформе MEB. Об этом сообщает Motor1.

С габаритами в 4590x1865x1613 мм модель имеет 2,76-метровую колесную базу. В Audi заявили, что машина превосходит по емкости конкурентов. Объем багажника – от 520 до 1490 литров. Также в салоне доступны несколько отсеков общим объемом в 24,8 литра.

Новинка будет выделяться двумя уникальными опциями: системой дополненной реальности с проекционным дисплеем и голосовым ассистентом. В системе информация отображается в двух плоскостях: водитель визуально воспринимает их как экраны, которые "плывут" на расстояниях в 3 и 10 метров (или больше, в зависимости от ситуации) впереди. Виртуальный дисплей будет диагональю 70 дюймов.

Голосовой ассистент будет активизироваться командой Hey Audi. Он сможет распознать повседневную человеческую речь, например – запрос "Где находится ближайшая зарядная станция?".

Стандартный 10,1-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса MMI можно будет заменить 11,6-дюймовым с разрешением в 1764 на 824 пикселя. Это самый большой тачскрин в Audi и он будет доступен в конце 2021 года.

Среди других особенностей электрокроссовера:

центральная подушка безопасности,

несколько вариантов руля с сенсорными элементами управления,

спортивные передние кресла,

девять пакетов оснащения и декора (пять для базовой версии и четыре для интерьера S line).

Также предусмотрены различные отделочные материалы. В частности, можно выбрать сочетание кожзаменителя и искусственной замши из переработанных пластиковых бутылок.

Про двигатель компания ничего не рассказала, но сюрпризов не предвидится. Топовая версия может получить двухмоторный полный привод на 306 л.с. и батарею емкостью в 77 киловатт-часов. Автомобиль сможет проехать на одном заряде около 450 километров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Audi представило Q5 Sportback TFSI e PHEV с двумя гибридными комплектациями. В обоих версиях пара силовых агрегатов предлагает четыре режима вождения: электромобиль, гибрид, содержание и зарядка.

Первые обеспечивают специальные настройки для чисто электрического или электрического управления. Режим содержания сохраняет уровень заряда аккумулятора для использования в дальнейшем во время путешествия, а режим зарядки медленно пополняет аккумулятор с помощью бензинового двигателя.