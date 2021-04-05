Audi для Китая превратила A7 Sportback на седан A7L

Новый Audi A7L основанный на A7 Sportback заметили без маскировок во время фотосессии. Седан готовят для китайского рынка.

Различия между A7L и обычным A7 Sportback особенно очевидны, если рассматривают автомобиль сбоку. Ему расширили колесную базу, переделали линию крыши, сделав ее более вертикальной и увеличив размер боковых окон второго ряда. Об этом сообщает Carscoops.

Audi также изменил заднюю часть, которая теперь имеет традиционный багажник седана, а не в стиле хэтчбека, как в A7 Sportback. Также есть спойлер на багажнике и измененные задние фонари с новой светодиодной графикой.

Ответственным за строительство A7L будет предприятие SAIC-VW. Модель будет производиться на обновленном заводе в Шанхае уже в этом году. Авто основано на платформе MLB Evo и будет доступно с 2,0-литровым турбомотором и 3,0-литровым турбонаддувом V6. Ожидается, что седан будет официально представлен в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Audi RS3 Sedan и его родного брата RS3 Sportback заметили на тестах. Новинки могут дебютировать уже осенью. Обе версии получили объемные обвесы, новые бамперы, большие боковые юбки и крылья.