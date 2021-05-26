Электрический кроссовер Audi E-Tron получил новую версию Black Edition

Компания Audi добавила кроссоверу E-Tron S Line и его спортивной версии E-Tron Sportback новый пакет Black Edition. С ним модель получила обновленный внешний стиль.

Black Edition включает в себя черную отделку внутри и снаружи автомобиля, чтобы придать ему более зловещий вид. В обновление вошла черная решетка Singleframe, черные значки Audi и E-Tron и черные крышки боковых зеркал. Об этом сообщает Motor1.

Audi также установила 21-дюймовые черные колеса, которые получили оранжевые тормозные суппорты. Также затонировали задние пассажирские окна. E-Tron Black Edition доступен в сером цвете Chronos, белом Glacier и черном Mythos.

Внутри черные спортивные сиденья получили оранжевую контрастную ленту, которая также есть на подлокотниках. Также этот цвет использовали на ремнях безопасности, которые выделяются в темном интерьере. Вкладки на сиденья и дверях имеют новый материал Dinamica – дышащее микроволокно, которое на 45 процентов состоит переработанного полиэстера. Автопроизводитель также предлагает интерьер из кожи Valcona.

Пакет Black Edition доступен как для моделей E-Tron 50 Quattro, так и для E-Tron 55 Quattro. 50 имеет 308 лошадиных сил, а 55 производит 402 л.с. Сейчас этот пакет доступен только в Европе и стоит дополнительных 2250 евро. Стоимость 50 начинается с 79 350 евро, а 55 – с 91 750 евро.

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