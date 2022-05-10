Aston Martin изготовил первый серийный DBX707

Британская компания Aston Martin отметила старт серийного производства спортивного кроссовера DBX707. В церемонии сборки первого экземпляра в Сент Атане принял участие министр по делам Уэльса Саймон Харт.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка станет флагманом семейства спортивных кроссоверов компании. Стоит отметить, что модель DBX стала для британского производителя тем же, чем в свое время стал Cayenne для Porsche. Фактически она спасла компанию от банкротства. Кроме того, благодаря новинке компания дополнительно привлекла 100 новых квалифицированных сотрудников на производство.

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Новый кроссовер оснащается 707-сильным битурбированным мотором V8, что делает DBX707 самым мощным серийным SUV на планете. Кроме того, автомобиль получил новую 9-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, модернизированный дифференциал ограниченного трения, перенастроенную систему полного привода и доработанное шасси. Благодаря мощному силовому агрегату кроссовер способен разгоняться до первой "сотни" за 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км/ч.

В ближайшее время DBX707 отправится к покупателям в более чем 50 стран мира. Стоимость стартует с отметки $232 тысяч.

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