Aston Martin анонсировал экологическую стратегию развития

Британская компания Aston Martin поделилась своими планами по электрификации модельного ряда. К 2030 году компания намерена перевести на электротягу большинство своих моделей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Aston Martin анонсировал свои планы электрификации в рамках стратегии Racing Green, о которой было объявлено в "День Земли". Британский автопроизводитель выпустит свой первый гибрид в 2024 году, а первый электромобиль увидит свет в 2025 году.

В начале 2024 года Aston Martin начнет поставки подключаемого гибридного суперкара Valhalla. Это будет первая гибридная модель, за которой в 2025 году последует электрический спорткар.

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К 2026 году все модели Aston Martin будут иметь электрифицированный вариант с гибридным или электрическим силовым агрегатом. А к 2030 году "все спортивные модели и кроссоверы" станут электрическими. Исключение составят эксклюзивные гиперкары и гоночные болиды, которые будут использовать традиционные ДВС.

Aston Martin является участником инициативы Science Based Targets (SBTi) и хочет соответствовать "Целям устойчивого развития ООН". Таким образом, помимо электрификации своих серийных моделей, Aston Martin обязалась к 2030 году свести к нулю выбросы на своих производственных предприятиях и сократить выбросы в цепочке поставок на 30 процентов по сравнению с 2020 годом.

Aston Martin уже добился 44-процентного сокращения выбросов на своих предприятиях в Великобритании в период с 2020 по 2021 год, а с 2019 года использует 100-процентную возобновляемую энергию на производственных предприятиях в Великобритании. Следующим шагом станет установка 14 тысяч солнечных панелей в Уэльсе, что покроет до 20% годового потребления электроэнергии. Автопроизводитель также хочет полностью отказаться от пластиковой упаковки в течение 3 лет, сократить потребление воды на 15% и максимально использовать экологически чистые материалы, такие как "зеленый" алюминий и эко-кожа.

Интересно, что за 109-летнюю историю компания выпустила менее 109 тысяч авто, но при этом примерно 95% из них до сих пор на ходу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin представилa новый кроссовер DBX707.