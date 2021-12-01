Aston Martin анонсировал V12 Vantage

Британская компания Aston Martin объявила о предстоящем запуске в производство суперкара V12 Vantage. Новинка будет представлена на рынке в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка расширит семейство моделей Vantage, которое на сегодняшний день представлена версией с мотором AMG V8.

Напомним, что впервые 12-цилиндровые моторы появились на автомобилях Aston Martin в 2001 году. 5,9-литровый двигатель первым получил суперкар V12 Vanquish. Позже они стали использоваться и на других моделях бренда. В году компания презентовала новую генерацию V12 с двумя турбинами и объемом 5,2 литра. Он расположился под капотом модели DB11. И вот в следующем году в семействе появится новое поколение V12 Vantage, которая станет последим автомобилем марки с таким силовым агрегатом.

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Отказ от многоцилиндровых моторов стал мировым трендом последних лет. В первую очередь это объясняется ужесточением экологических норм, а также высокими налогами. Сейчас Aston Martin устанавливает моторы V12 на купе DB11 и DBS. Особняком стоит атмосферный мотор V12 6.5, созданный совместно с компанией Cosworth и используемый в модели Valkyrie.

Говоря о возвращении эмблемы V12 на модели Vantage в 2022 году, в Aston Martin комментируют, что "это не просто лимитированная серия, а финальная". Ожидается, что постепенно компания будет сворачивать выпуск машин с ДВС и переходить на электротягу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Aston Martin показал двухместный гиперкар Valkyrie Spider.