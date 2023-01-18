Aston Martin анонсировал самый мощный DBS 770 Ultimate

Британская компания Aston Martin изгоготовит лимитированную серию купе DBS. Новинка получила богатую комплектацию, 770-сильный мотор и 21-дюймовые диски. Всего будет выпущено 499 экземпляров.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новенький шедевр инженерного гения мастеров Aston Martin получит обозначение DBS 770 Ultimate. Модель станет "лебединой песней" семейства DBS.

Главным отличием новинки является форсированный до 770 л.с. 12-цилиндровый 5,2-литровый мотор, который обладает внушительным крутящим моментом 900 Нм. В паре с ним работает 8-цилиндровая автоматическая коробка передач от ZF и дифференциал ограниченного трения. Кроме того, автомобиль получит перенастроенное шасси и уникальные дизайнерские детали. Всего планируется изготовить 300 Coupe и 199 версий Volante с мягким тканевым верхом.

Среди визуальных отличий – увеличенный передний сплитер, новое оформление облицовки радиатора, увеличенные воздухозаборники, карбоновыми деталями декора и измененным диффузором. Также для модели подготовили уникальные 21-дюймовые диски со скоростной резиной Pirelli P Zero размерностью 265/35 спереди и 305/30 – сзади. На модели установили карбоно-керамические тормоза с дисками диаметром 410 мм спереди и 360 мм – сзади, а также перенастроенную спортивную подвеску.

В салоне DBS 770 Ultimate установили новые спортивные кресла Sports Plus с обивкой из семианилиновой кожей и алькантарой, карбоновые детали декора и уникальная отделка с цветными вставками. За дальнейшей персонализацией можно обратиться к специалистам подразделения Q by Aston Martin.

Автомобиль способен развивать скорость до 340 км/ч. Производство Aston Martin DBS 770 Ultimate стартует в первом квартале нынешнего года, а первые экземпляры поступят к покупателям в конце года. Стоимость новинки стартует с $330 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin изготовила первый серийный DBX707.