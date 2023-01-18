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Aston Martin анонсировал самый мощный DBS 770 Ultimate

Сергей Иванов
Новости
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Aston Martin анонсировал самый мощный DBS 770 Ultimate

Британская компания Aston Martin изгоготовит лимитированную серию купе DBS. Новинка получила богатую комплектацию, 770-сильный мотор и 21-дюймовые диски. Всего будет выпущено 499 экземпляров.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новенький шедевр инженерного гения мастеров Aston Martin получит обозначение DBS 770 Ultimate. Модель станет "лебединой песней" семейства DBS.

Aston Martin анонсировал самый мощный DBS 770 Ultimate

Главным отличием новинки является форсированный до 770 л.с. 12-цилиндровый 5,2-литровый мотор, который обладает внушительным крутящим моментом 900 Нм. В паре с ним работает 8-цилиндровая автоматическая коробка передач от ZF и дифференциал ограниченного трения. Кроме того, автомобиль получит перенастроенное шасси и уникальные дизайнерские детали. Всего планируется изготовить 300 Coupe и 199 версий Volante с мягким тканевым верхом.

Aston Martin анонсировал самый мощный DBS 770 Ultimate

Среди визуальных отличий – увеличенный передний сплитер, новое оформление облицовки радиатора, увеличенные воздухозаборники, карбоновыми деталями декора и измененным диффузором. Также для модели подготовили уникальные 21-дюймовые диски со скоростной резиной Pirelli P Zero размерностью 265/35 спереди и 305/30 – сзади. На модели установили карбоно-керамические тормоза с дисками диаметром 410 мм спереди и 360 мм – сзади, а также перенастроенную спортивную подвеску.

Aston Martin анонсировал самый мощный DBS 770 Ultimate

В салоне DBS 770 Ultimate установили новые спортивные кресла Sports Plus с обивкой из семианилиновой кожей и алькантарой, карбоновые детали декора и уникальная отделка с цветными вставками. За дальнейшей персонализацией можно обратиться к специалистам подразделения Q by Aston Martin.

Aston Martin анонсировал самый мощный DBS 770 Ultimate

Автомобиль способен развивать скорость до 340 км/ч. Производство Aston Martin DBS 770 Ultimate стартует в первом квартале нынешнего года, а первые экземпляры поступят к покупателям в конце года. Стоимость новинки стартует с $330 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin изготовила первый серийный DBX707.