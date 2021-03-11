Arrival представили электрический микроавтобус для доставки

Британская компания Arrival презентовала новый электрический микроавтобус Van. Он сможет перевозить до двух тонн груза, а максимальный объем его грузового отсека – 14 000 литров.

Фургон начнут тестировать уже этим летом вместе с крупной логистической компанией UPS, а его производство начнется осенью 2022 года. За первый год Arrival планирует создать 10 000 автомобилей. Об этом сообщает Autoexpress.

Электрический микроавтобус будет конкурировать с Fiat e-Ducato, а по размерам он похож на Vauxhall Vivaro-e и Peugeot e-Expert. Van оснастят системой аккумуляторов емкостью от 67 до 133 кВт-час. От них зависит и максимальный пробег на одном заряде – от 180 до 339 км. Другие характеристики не сообщаются.

Автомобиль построен на специально созданной электрической платформе, которая позволила обеспечить ему минимальный вес и максимально увеличить пробег. Шасси изготовлено из алюминия, а панели кузова – из облегченного композитного пластика.

Arrival говорят, что последнее нововведение может помочь уменьшить затраты на ремонт, так как композитные панели более устойчивы к вмятинам и царапинам, чем окрашенный стальной кузов. Если панель действительно повреждается, ее также быстрее и дешевле заменить. Ни одна из конструкций фургона также не будет ржаветь, что увеличивает продолжительность его жизни.

Внутри фургон оснащен климат-контролем, цифровыми зеркалами заднего вида и огромной 15,6-дюймовой информационно-развлекательной системой, установленной в центре приборной панели. Будет также множество технологий безопасности, включая автономное экстренное торможение, контроль слепых зон и помощь удержания полосы движения.

Модель начального уровня будет работать от электродвигателя, установленного на передней оси, хотя будут предлагаться и более дорогие варианты с дополнительным двигателем для задних колес. Кроме того, микроавтобус использует двухступенчатую коробку передач.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Европе открыли прием заказов на электрический Fiat E-Ducato, который стоит больше 60 300 евро. Модель доступна в трех версиях: пассажирская, панельный фургон и шасси с кабиной.