Aptera выпустит трехколесное авто с солнечными панелями и запасом хода 1600 км

Стартап Aptera выпустит электрический автомобиль с солнечными панелями и запасом хода до 1600 километров. На него получили 4 миллиона долларов инвестиций и более 7000 заказов.

Компанию Aptera создали в 2006 году. Они хотели вывести на рынок суперефектичний трехколесный автомобиль, но им не удалось. Однако недавно основатели Aptera решили таки воплотить свою идею. Об этом сообщает сайт electrek.

В прошлом году Aptera возобновила работу, представив обновленную версию своего трехколесного автомобиля с аккумулятором и солнечными батареями. Он весит меньше тонны, в зависимости от модификации. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx – всего 0,13.

Доступно несколько версий аккумуляторов с разным запасом хода, от которых зависит цена электромобиля: до 400 км за 25 900 долларов, 640 км за 29 800 долларов, 965 км за 34 600 и 1 600 км в 44 900 долларов.

Также на выбор предлагается версия с передним приводом и мощностью 100 кВт или полноприводный силовой агрегат, мощностью 150 кВт.

Для увеличения производства электроэнергии можно установить дополнительные солнечные батареи, что может добавить от 25 до 64 км пробега, в зависимости от конфигурации.

Начать поставлять автомобиль планируют в 2021 году, но точную дату не называют.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , в Киеве заметили редкий трехколесный автомобиль Polaris американской компании Polaris Industries. В нем только два сиденья и нет крыши. Также в автомобиле установлено очень низкое ветровое стекло и отсутствуют стеклоочистители.