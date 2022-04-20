AMG подготовила к 55-летию компании две новинки

В этом году компания AMG, которая с 1990 года входит в состав Mercedes-Benz, отмечает 55-летие. Отметить очередную годовщину призваны две новые версии A 35 и CLA 35 – Edition 55.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В прошлом месяце компания подготовила G 63 Edition 55, а теперь аналогичные модификации подготовили для моделей A 35 и CLA 35. Новые модели уже доступны для любителей скорости.

Видео дня

Отличить автомобиль позволит специальный обвес AMG Aerodynamics Package, который включает передний сплиттер, "юбки", заднее антикрыло и диффузор. Кроме того, модели оснастили пакетами AMG Night и Night II, которые выделяются глянцевым черным декором, черными корпусами зеркал, тонированными стеклами, выхлопными трубам из черного хрома.

Также для новинки подготовили два эксклюзивных цвета – черный Cosmos Black и белый Digital White. Дополняют образ 19-дюймовые легкосплавные диски с матовым покрытием. По бокам появились аппликации, а заливная горловина бензобака украшена хромированной крышкой с эмблемой AMG.

Черный цвет также используется для отделки интерьера. В салоне появились кресла AMG Performance с контрастными красными вставками.

Красный декор можно обнаружить на дверных панелях, напольных ковриках и приборной панели. Также для отделки используется алюминий, а отделанное микрофиброй рулевое колесо AMG Performance украшает эмблема "Edition 55".

Обе версии оснащаются турбированным 2-литровым 4-цилиндровым мотором, который развивает мощность 225 кВт (306 л.с.), а крутящий момент достигает 400 Нм. Он позволяет разгонять спорткар от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение Mercedes-AMG представил две версии электромобиля EQE.