Alpina представила свою версию BMW X7

Немецкая компания Alpina, ставшая недавно частью концерна BMW, показала собственную версию флагманского внедорожника Х7. Новинка, получившая обозначение XB7, выделяется собственным дизайном, а также рядом технических инноваций.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавней премьеры BMW X7 тюнинговых дел мастера из Alpina подготовили свое видение баварского флагмана. ХВ7 отличается собственными элементами дизайна. В частности, кроссовер получил иные бампера, боковые "юбки", черные контрастные рейлинги, а хромированный декор убрали.

Главное отличие версии XB7 скрывается под капотом. Новинка получила модернизированный 4,4-литровый мотор V8 с двумя турбинами, которому помогает небольшой электродвигатель. Он развивает мощность 621 л.с., а крутящий момент достигает 800 Нм. На разгон до первой "сотни" кроссоверу потребуется всего 4,2 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч.

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Мастера Alpina подготовили для новинки собственные настройки пневматической подвески. Алгоритм ее работы позволяет автоматически увеличивать клиренc на скоростях менее 30 км/ч, а на высоких скоростях, наоборот, дорожный просвет уменьшается для улучшения аэродинамики.

Кроме того, автомобиль получил собственный комплект 21-дюймовых дисков Alpina Dynamic с высокоскоростными шинами. В качестве опции можно заказать 23-дюймовые кованные диски Alpina Classic с 20-ю спицами и шинами Pirelli.

Интерьер Alpina ХВ7 отделан высококачественной кожей, а цифровой кокпит получил фирменную графику. Бортовой компьютер автомобиля использует операционную систему BMW 8-го поколения.

Компания начала принимать заказы на BMW Alpina XB7 для европейского рынка, а первые клиенты получат свои машины в декабре нынешнего года. Стоимость новинки стартует с 170500 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alpina показала свою версию спортседана BMW 8-серии.