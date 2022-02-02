Alpina показала свою версию спортседана BMW 8-серии

Известное немецкое тюнинговое ателье Alpina представила новинку – B8 Gran Coupe. Мастера из Баварии предложили свое видение обновленного спортседана BMW 8-Series Gran Coupe.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Появление новинки запланировано на март нынешнего года. Специалисты Alpina внесли свой вклад в рафинированный образ модели.

Помимо фирменных "классических" зеленого и синего металлизированных эмалей в компании обещают расширить палитру цветов для B8 Gran Coupe. Внешне новинка отличается интеллигентной доработкой отдельных элементов в характерной для бренда стилистике. Передняя панель получила увеличенные воздухозаборники для лучшего охлаждения двигателя.

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Сзади появились новый диффузор и спойлер. Покупателям будут предложены 21-дюймовые кованые диски Alpina Classic с 20 спицами и высокоскоростными шинами Pirelli.

Автомобиль оснащен 4,4-литровым битурбированным V8, который развивает мощность 621 л.с., а крутящий момент в 800 Нм доступен уже при 2000 об/мин. На разгон до первой "сотни" B8 Gran Coupe требуется всего 3,3 секунды, а максимальная скорость благодаря отсутствию электронного "ошейника" достигает 324 км/ч.

Alpina также провела модернизацию подвески для повышения точности управления и большего комфорта. В частности, были установлены усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, более жесткие опоры стоек и пружины Eibach.

Стоимость B8 Gran Coupe в Германии стартует с отметки 162100 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alpina проводит тесты кроссовера XB7.