Alfa Romeo представила бронированную Giulia для карабинеров

Итальянская компания Alfa Romeo передала правоохранителям специальную версию седана Giulia.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль заступит на службу итальянских карабинеров. Это специальное военизированное подразделение полиции, которое имеет широкий спектр полномочий.

Компания Alfa Romeo на протяжении 70 лет является поставщиком автомобилей для карабинеров. Первые Alfa Romeo 1900 M заступили на службу в 1951 году. Парк машин постоянно обновляется и на этот раз компания подготовила бронированную версию седана Giulia. Первый экземпляр торжественно передан карабинерам в штаб-квартире компании.

Всего компания поставит "под ружье" 1770 автомобилей Giulia Radiomobile 2.0 turbo. Автомобили оснащен 200-сильным бензиновым мотором и 8-сутпенчатой автоматической КП. Привод осуществляется на заднюю ось.

Главное отличие новинки в специальном исполнении. В частности, лобовое стекло и передние двери бронированы по стандарту B4. Она способна противостоять большинству пистолетов, включая знаменитый 44 Magnum (10,9 мм), а также гладкоствольному оружию. Кроме того, все стекла имеют противоосколочную пленку, защищенный от взрывчатки бензобак, держатели для оружия, комплект бронежилетов, радиостанция и полный набор спецсигналов.

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